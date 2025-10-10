Воронежский предприниматель Анохин избежал сноса самовольно построенного дома

Арбитражный суд Воронежской области отказал региональному министерству имущественных и земельных отношений в удовлетворении иска к индивидуальному предпринимателю Илье Анохину (местный девелопер, партнер Антона Евсеева, известны по проектам ресторана Brasserie Lambic, жилкомплекс «Шуберский», клубный поселок Алексеевский). Ведомство пыталось признать самовольной постройкой дом в Коминтерновском районе. Это следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Речь шла о жилом доме площадью 43,7 кв. м на улице Новгородской, 120в. Министерство пыталось добиться исключения недвижимости из ЕГРН и сноса здания за счет средств предпринимателя. Однако суд встал на сторону ответчика и решил отменить обеспечительные меры, принятые в рамках дела в июле.

В конце прошлого года господин Анохин подал иск к тому же министерству, в котором требовал признать несоответствующим требованиям действующего законодательства решение об отказе предоставить ему в собственность участок земли, где в дальнейшем был возведен дом. Суд встал на сторону предпринимателя, после чего представители минимущества пытались доказать свою правоту в Верховном суде, однако им отказали в передаче и последующем рассмотрении кассационной жалобы.

По данным Rusprofile, Илья Анохин является совладельцем воронежских 10 юрлиц, в том числе компаний, занимающихся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (50% ООО СЗ «Аив Сомово», 50% ООО «ПИК», 50% ООО «Гитан», 25% ООО «Актив»), предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества (40% ООО «Этажи-Воронеж»), деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания (25% ООО «Парсек», 25% ООО «Брассери»), а также деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика (50% ООО СЗ «АИВ»).

В начале сентября арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск мэрии регионального центра и признал самовольными постройки бизнесмена Юсифа Халилова рядом с Петровской набережной. В одной из них был размещен ресторан «Ярды».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова