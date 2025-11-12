Воронежские власти снова пытаются добиться сноса дома бизнесмена Ильи Анохина

Министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области обжаловало в апелляционной инстанции решение регионального арбитража, отказавшего ведомству в удовлетворении иска к местному индивидуальному предпринимателю Илье Анохину. Власти хотят признать самовольной постройкой жилой дом, расположенный в Коминтерновском районе Воронежа. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Предметом спора стал жилой дом площадью 43,7 кв. м, расположенный на Новгородской улице, 120в. Министерство требовало исключить объект из Единого государственного реестра недвижимости и обязать предпринимателя снести его за собственный счет. Однако арбитраж признал доводы ответчика обоснованными и отменил обеспечительные меры, введенные в июле текущего года.

В конце 2024 года Илья Анохин подал иск к тому же ведомству с требованием признать незаконным отказ в предоставлении ему земельного участка в собственность. Суд тогда встал на сторону предпринимателя, сочтя действия министерства неправомерными. По этому делу представители минимущества тоже подали жалобу — в 19-й арбитражный апелляционный суд. Она находится на рассмотрении.

Согласно данным Rusprofile, Илья Анохин — совладелец десяти воронежских юрлиц, в том числе компаний, занимающихся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (50% ООО «СЗ ”Аив Сомово”», 50% ООО «ПИК», 50% ООО «Гитан», 25% ООО «Актив»), предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества (40% ООО «Этажи-Воронеж»), деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания (25% ООО «Парсек», 25% ООО «Брассери»), а также деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика (50% ООО «СЗ АИВ»).

В начале сентября Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии и признал самовольными постройки бизнесмена Юсифа Халилова в районе Петровской набережной. В одной из них размещался ресторан «Ярды».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова