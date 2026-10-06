В Саудовской Аравии из-за атак повреждены два аэропорта
Международные аэропорты в городах Наджран и Джизан на юге Саудовской Аравии получили повреждения при атаках, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Пострадали три человека.
По данным ведомства, пострадавшие получили «легкие ранения», их госпитализировали. Также повреждены здания аэропортов. Власти королевства пока проводят оценку нанесенного ущерба.
Reuters пишет, что атаки произошли в то время, когда поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена проводили крупное наступление с целью отвоевать территории у хуситов. По данным агентства, хуситы в ответ ударили ракетами и БПЛА по целям в Саудовской Аравии, включая аэропорты, нефтяные и военные объекты.
5 октября международно признанное правительство Йемена заявило о начале операции по освобождению побережья Красного моря, которое с начала сентября находится под контролем хуситов. Члены группировки объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий.
Подробности — в материале «Ъ» «Хуситам покажут "Рассвет Йемена"».
Повреждение аэропортов следует рассматривать как часть эскалации, в которой транспортная инфраструктура становится одним из затрагиваемых объектов конфликта. В июле 2026 года хуситы связали выход из действовавшего с 2022 года режима прекращения огня с попыткой атаковать самолет с их делегацией, не сумевшей приземлиться в аэропорту Саны, и после этого объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.
Для авиации юга королевства это означает, что риски связаны не только с непосредственным ущербом зданиям, но и с использованием аэропортов как элементов транспортной сети в ходе взаимных действий сторон. Поэтому повреждение объектов имеет значение для режима безопасности и организации работы гражданской авиации даже до завершения оценки ущерба.