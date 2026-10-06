В Саудовской Аравии из-за атак повреждены два аэропорта

Международные аэропорты в городах Наджран и Джизан на юге Саудовской Аравии получили повреждения при атаках, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Пострадали три человека.

По данным ведомства, пострадавшие получили «легкие ранения», их госпитализировали. Также повреждены здания аэропортов. Власти королевства пока проводят оценку нанесенного ущерба.

Reuters пишет, что атаки произошли в то время, когда поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена проводили крупное наступление с целью отвоевать территории у хуситов. По данным агентства, хуситы в ответ ударили ракетами и БПЛА по целям в Саудовской Аравии, включая аэропорты, нефтяные и военные объекты.

5 октября международно признанное правительство Йемена заявило о начале операции по освобождению побережья Красного моря, которое с начала сентября находится под контролем хуситов. Члены группировки объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий.

Подробности — в материале «Ъ» «Хуситам покажут "Рассвет Йемена"».