После проверки серии вакцины для собак «Мультикан-8» возбуждено дело

Частная компания-изготовитель вакцин использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Москвы. Название компании в пресс-релизе не указано. Как пояснили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, речь идет о «Ветбиохиме», который выпускает вакцину для собак «Мультикан-8».

По данным прокуратуры, компания разместила поддельный паспорт в электронной информационной системе при вводе вакцины в оборот для ветеринарного применения. Дело возбуждено по статье об изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 5 ст. 327 УК). В ведомстве добавили, что контролируют ход и результаты предварительного расследования, но другие подробности не привели.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

В августе стало известно о случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8»: жалобы поступали от владельцев питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме. В сентябре Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий № 20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий № 11, 12. Ведомство выявило в 20-й серии вакцины вирус Ауески (известен как псевдобешенство, провоцирует у животных зуд и неврологические расстройства). «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан». Прокуратура нашла нарушения на производстве вакцины.

Подробности — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».