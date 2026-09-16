Россельхознадзор нашел смертельный вирус в вакцине «Мультикан-8»

Россельхознадзор распорядился изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8» — в ходе проверки в ее образцах был выявлен вирус Ауески (известный как псевдобешенство, провоцирует сильный зуд и неврологические расстройства у животных). «Подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной “Мультикан-8” серии 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных»,— заявили в Россельхознадзоре. Изъятием из оборота препарата должен будет заняться производитель препарата — компания «Ветбиохим».

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

О случаях гибели собак от вакцины стало известно еще в августе, об этом заявляли владельцы питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме и других городах. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. «Ветбиохим» уверял, что вакцины прошли необходимый контроль качества, а вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. Компания также предложила владельцам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий к производителю. По информации Россельхознадзора, Люблинская межрайонная прокуратура проводит проверку в отношении ООО «Ветбиохим». По данным RNC Pharma, в январе—июле 2026 года продукция компании обеспечивала 72,6% рынка в натуральном выражении и около 68,9% — в денежном.

«Производство всех серий вакцины «Мультикан» в данный момент приостановлено»,— заявили вечером 16 сентября в «Ветбиохиме».

Иван Тяжлов