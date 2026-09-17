«Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан» из-за вируса Ауески

Компания «Ветбиохим» приостановила производство всей линейки вакцин «Мультикан» (4, 6, 8). Поводом стало выявление вируса Ауески в пробах препарата «Мультикан-8» (серия 20). В компании заявили, что даже потенциальный риск должен быть максимально купирован, поэтому все вакцины проходят тщательную проверку.

С 18 августа, после сообщений о гибели собак, был инициирован отзыв нескольких серий. Приостановлены реализация и продажа «Мультикан-8» (серии 20 и 21, срок годности 01.2028 и 02.2028) и «Мультикан-6» (серии 11 и 12, срок годности 01.2028 и 02.2028). Отозваны только указанные серии.

Накануне Россельхознадзор распорядился уничтожить 20 серию «Мультикан-8». На производственной площадке продолжается техническая проверка и санитарные мероприятия. Выясняются причины попадания вируса. В компании выразили соболезнования владельцам погибших собак и заявили, что оказывают пострадавшим меры поддержки.