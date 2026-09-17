«Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан» из-за вируса Ауески
Компания «Ветбиохим» приостановила производство всей линейки вакцин «Мультикан» (4, 6, 8). Поводом стало выявление вируса Ауески в пробах препарата «Мультикан-8» (серия 20). В компании заявили, что даже потенциальный риск должен быть максимально купирован, поэтому все вакцины проходят тщательную проверку.
С 18 августа, после сообщений о гибели собак, был инициирован отзыв нескольких серий. Приостановлены реализация и продажа «Мультикан-8» (серии 20 и 21, срок годности 01.2028 и 02.2028) и «Мультикан-6» (серии 11 и 12, срок годности 01.2028 и 02.2028). Отозваны только указанные серии.
Накануне Россельхознадзор распорядился уничтожить 20 серию «Мультикан-8». На производственной площадке продолжается техническая проверка и санитарные мероприятия. Выясняются причины попадания вируса. В компании выразили соболезнования владельцам погибших собак и заявили, что оказывают пострадавшим меры поддержки.
Приостановка всей линейки не означает, что все препараты автоматически признаны опасными. По действующему порядку, если продукция будет признана небезопасной, информация об этом появится на сайте Россельхознадзора, а производителя обяжут отозвать всю отгруженную партию; расширенная проверка позволяет проверить остальные препараты линейки, пока причины попадания вируса еще выясняются.
Масштаб проблемы при этом выходит за рамки одной серии: глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал как минимум о 300 случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом» и, по его словам, при производстве препарата были допущены серьезные нарушения технологии. После изъятия 20-й серии вакцина еще была доступна, но врачи опасались применять даже партии, к которым у владельцев животных не было претензий. Россельхознадзор также планировал обратиться в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим».
Для клиник и владельцев это означает переход на заменители: по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, они будут перестраховываться и выбирать другие российские и импортные препараты, несмотря на более высокую цену, а «Ветбиохим» может потерять небольшую долю рынка.