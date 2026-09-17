Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан» из-за вируса Ауески

Компания «Ветбиохим» приостановила производство всей линейки вакцин «Мультикан» (4, 6, 8). Поводом стало выявление вируса Ауески в пробах препарата «Мультикан-8» (серия 20). В компании заявили, что даже потенциальный риск должен быть максимально купирован, поэтому все вакцины проходят тщательную проверку.

С 18 августа, после сообщений о гибели собак, был инициирован отзыв нескольких серий. Приостановлены реализация и продажа «Мультикан-8» (серии 20 и 21, срок годности 01.2028 и 02.2028) и «Мультикан-6» (серии 11 и 12, срок годности 01.2028 и 02.2028). Отозваны только указанные серии.

Накануне Россельхознадзор распорядился уничтожить 20 серию «Мультикан-8». На производственной площадке продолжается техническая проверка и санитарные мероприятия. Выясняются причины попадания вируса. В компании выразили соболезнования владельцам погибших собак и заявили, что оказывают пострадавшим меры поддержки.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Приостановка всей линейки не означает, что все препараты автоматически признаны опасными. По действующему порядку, если продукция будет признана небезопасной, информация об этом появится на сайте Россельхознадзора, а производителя обяжут отозвать всю отгруженную партию; расширенная проверка позволяет проверить остальные препараты линейки, пока причины попадания вируса еще выясняются.

Масштаб проблемы при этом выходит за рамки одной серии: глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал как минимум о 300 случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом» и, по его словам, при производстве препарата были допущены серьезные нарушения технологии. После изъятия 20-й серии вакцина еще была доступна, но врачи опасались применять даже партии, к которым у владельцев животных не было претензий. Россельхознадзор также планировал обратиться в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим».

Для клиник и владельцев это означает переход на заменители: по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, они будут перестраховываться и выбирать другие российские и импортные препараты, несмотря на более высокую цену, а «Ветбиохим» может потерять небольшую долю рынка.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд