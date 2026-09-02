Собачье дело каждого

Россельхознадзор ограничил оборот препарата «Мультикан-8», приведшего к гибели домашних животных в разных регионах России, а также начал проверку на самом предприятии производителя вакцины. Этот препарат лидирует на российском рынке — не исключено, что сложившаяся ситуация может привести к снижению его доли и росту продаж продукции конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ООО «Ветбиохим» — лидер российского рынка вакцин для животных. По данным RNC Pharma, в январе—июле 2026 года продукция этой компании обеспечивала 72,6% рынка в натуральном выражении и около 68,9% — в денежном. Как следует из данных СПАРК, по 45% в «Ветбиохиме» принадлежит Тарасу Алиперу и Екатерине Родионовой, еще 10% — Диане Паламарчук. По итогам 2025 года выручка компании, как следует из данных СПАРК, выросла на 83,1%, до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 1,8 млрд руб.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Приостановка обращения нескольких серий препарата связана со случаями ухудшения состояния животных и гибели собак в некоторых регионах России в середине августа. Большая часть жалоб зафиксирована в Ярославской области, но случаи также наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Сейчас, согласно информации на сайте «Ветбиохима», приостановлена реализация вакцины «Мультикан-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. Сроки годности всех этих препаратов заканчиваются в январе—феврале 2028 года. Всего «Ветбиохим» производит 15 различных вакцин и сывороток для мелких домашних животных.

«Мультикан-8» лидировал по объемам продаж на российском рынке в январе—июле 2026 года, следует из данных RNC Pharma.

В этот период в общем объеме всего сегмента вакцин для домашних животных на этот препарат приходилось почти 19% в натуральном выражении и 23,4% — в денежном. Причем за семь первых месяцев 2026 года средние цены на вакцину увеличились на 16% год к году, подсчитали в RNC Pharma.

В январе—июле 2026 года на российском розничном рынке было реализовано 5,65 млн доз разных видов вакцин для домашних питомцев на общую сумму 3,8 млрд руб., по данным RNC Pharma. Это больше год к году на 1,4% и 41,4% соответственно.

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Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что такой рост связан с инфляцией, подорожанием ветеринарных препаратов и переходом владельцев животных на комбинированные вакцины (содержат компоненты от нескольких возбудителей). Такие препараты стоят существенно дороже, чем моновакцины, отмечает господин Беспалов.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев говорит, что сейчас сложно оценить, какое влияние на рынок окажет приостановка обращения вакцины «Мультикан-8», так как проверка должна выяснить, на каком этапе возникли проблемы — непосредственно на производстве или у отдельных дистрибуторов.

При этом рынок ветеринарных препаратов преимущественно внутренний, отмечает господин Дмитриев. После февраля 2022 года, по его оценке, доля импорта в этой категории сократилась с 50% до 10–15%. При этом, поясняет директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин, в период кризиса на российском рынке в 2022–2025 годах «Ветбиохим» нарастил производство препарата «Мультикан-8» в 2,5 раза, таким образом удовлетворив потребности рынка.

По мнению Николая Беспалова, в дальнейшем продажи вакцины будут зависеть от действий «Ветбиохима».

Если проблема действительно в качестве, компании нужно будет принять меры к недопущению ее повторения в будущем и рассмотреть вопрос о компенсациях владельцам животных, считает он.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, клиники и владельцы питомцев будут перестраховываться и переходить на другие российские и импортные препараты, несмотря на более высокую цену. Впрочем, «Ветбиохим» может потерять небольшую долю рынка, не исключает господин Бурмистров.

Россельхознадзор принял ряд мер в связи со случаями гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8», сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас приостановлено обращение нескольких серий препарата и устроена внеплановая проверка на площадке его производителя «Ветбиохим». В ведомстве и компании оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.

Алина Мигачёва