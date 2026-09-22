Прокуратура нашла нарушения на производстве вакцины для собак «Мультикан-8»

Прокуратура Москвы сообщила о нарушениях в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Ведомство не уточняет, о какой компании-производителе идет речь. По данным госагентств ТАСС и «РИА Новости», это «Ветбиохим», выпускающий вакцину для собак «Мультикан-6».

В прокуратуре заявили, что проводят проверку в отношении «частной компании-изготовителя лекарств для ветеринарного применения» из-за поступивших жалоб. По итогам проверки руководителю коммерческой организации вынесли представление. Также «инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

О случаях гибели собак после вакцинации стало известно в августе: жалобы поступали от владельцев питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме. «Ветбиохим» уверял, что вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. Ведомство выявило в 20-й серии вакцины вирус Ауески (известен как псевдобешенство, провоцирует сильный зуд и неврологические расстройства у животных). После этого «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан». Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что при производстве вакцины были допущены «серьезные нарушения» технологии, из-за которых «Ветбиохим» грозит лишение лицензии.

Подробности — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».