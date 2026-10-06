13 человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

За минувшие сутки при ударах ВСУ по Курской области были ранены 13 человек, в том числе шестеро в областном центре. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Шесть человек пострадали при падении обломков сбитого беспилотника в районе остановки общественного транспорта на улице Энгельса в Курске. Среди раненых оказались трое детей: восьмилетняя девочка, 13-летний и 16-летний подростки.

Еще четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль в Рыльском районе. Двое раненых установлено в Хомутовском районе, еще один — в Большесолдатском.

Также зафиксирован ряд разрушений. В Курске из-за падения обломков беспилотника были повреждены электробус, фасады и остекление двух частных домов и четырех квартир в одном многоквартирном доме, два автомобиля. В селе Песчаное Беловского района пострадали частный дом и «КамАЗ», в слободе Белой — крыша и остекление местной школы, кровля дома, машина. В Рыльске разрушения получили кровля дома и остекление, в деревне Викторовка Рыльского района было уничтожено транспортное средство. В деревне Бирюковка Большесолдатского района пострадал автомобиль.

По данным господина Хинштейна, всего с 9:00 5 октября до 9:00 6 октября над Курской областью ликвидировали 260 беспилотников различного типа. Также ВСУ 39 раз применили артиллерию по отселенным районам и 20 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

За минувшие выходные в Курской области из-за ударов ВСУ один человек погиб и двое были ранены. Над регионом ликвидировали не менее 433 БПЛА.

Алина Морозова