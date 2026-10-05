ВСУ атаковали Черноземье почти 800 дронами на выходных: есть погибшие и раненые

За минувшие выходные, 3–4 октября, ВСУ атаковали четыре региона Черноземья: Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области. Это следует из сводок Минобороны. По данным местных властей, над этими регионами уничтожили как минимум 794 беспилотника. В результате четыре человека погибли и 20 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Белгородской области за два дня в результате атак ВСУ погибли три человека, еще 18 пострадали. В частности, в больницах скончались мужчина, пострадавший 16 сентября в Краснояружском округе, и женщина, получившая смертельные ранения при атаке БПЛА в Белгороде 3 октября. Также во время удара в Грайворонском округе погиб мужчина. По данным губернатора Александра Шуваева, регион атаковали 294 раза. ВСУ 19 раз обстреляли его с помощью авиации, артиллерии и РСЗО, а также 33 раза сбросили взрывные устройства с дронов. Дежурные силы ПВО сбили и подавили над областью 332 беспилотника.

Курскую область за два дня атаковали с помощью 433 БПЛА. Также ВСУ 163 раза применили артиллерию и 25 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате один мирный житель погиб и двое пострадали. Погибший установлен в Глушковском районе — речь идет о 64-летнем водителе мопеда. Ранения получили 71-летний мужчина в Беловском районе и 68-летняя женщина в Рыльском районе. Им оказана медицинская помощь.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 15 беспилотников. В ночь на 4 октября в одном из сел при падении обломков дронов была повреждена линия электропередачи, из-за чего несколько домов остались без света. Пострадавших и погибших нет.

В Орловской области уничтожили 14 БПЛА. По данным губернатора Андрея Клычкова, раненых и разрушений нет.

В последние выходные сентября ВСУ ударили по всем регионам Черноземья с помощью как минимум 502 беспилотников. В результате два человека погибли и 16 пострадали.

Алина Морозова