Пять мирных жителей пострадали при утренних атаках ВСУ в Курской области

Утром при двух атаках ВСУ в Курской области пострадали пять человек, в том числе четверо при одном ударе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Между Рыльском и селом Крупец Рыльского района беспилотник атаковал легковой автомобиль. Из-за этого были ранены 63-летняя и 64-летняя женщины, 62-летний и 65-летний мужчины. Они получили осколочные ранения, у двоих также диагностировали травмы головы. Всех пострадавших доставляют в Курск.

Еще один мирный житель получил осколочные ранения головы и груди в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Он находится в областной больнице.

За минувшие выходные при атаках ВСУ в Курской области один человек погиб и двое были ранены. Над регионом уничтожили не менее 433 БПЛА.

Алина Морозова