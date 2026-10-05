Главные новости за 5 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Краснодара Евгений Наумов подтвердил досрочное сложение полномочий. Экс-глава поблагодарил жителей, губернатора и коллег за совместную работу.

Исполняющим обязанности главы Краснодара назначен первый заместитель Дмитрий Васильев, ранее курировавший финансово-экономический блок администрации. Решение принято городской думой 5 октября после досрочного сложения полномочий Евгением Наумовым.

Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам строгого режима по делу о взятках на 248 млн рублей, а его жена Янина получила девять лет лишения свободы. Также суд назначил Копайгородскому штраф 500 млн рублей и запретил занимать руководящие должности на госслужбе в течение 14,5 года.

Верховный суд РФ отказал ООО «Автоальянс» в пересмотре дела, признав законным взыскание 80,4 млн рублей за ущерб почвам в водоохранной зоне реки Белой в Адыгее. Суды трех инстанций подтвердили, что компания фактически вела добычу гравийно-песчаной смеси и перемещение почв, а доводы о нарушениях при проверке были отклонены.

Центральный районный суд Сочи арестовал бывшего депутата Александра Дорошенко до 19 ноября 2026 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017–2025 годах он участвовал в хищении более 1,8 млрд рублей, поступавших от дорожных предприятий через фонд «Моя Кубань».

Объем производства лекарств и медицинских изделий в Краснодарском крае вырос с 1,5 млрд рублей в 2020 году до 7,5 млрд рублей по итогам прошлого года. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в регионе создается собственная фармпромышленность, включая первое в России производство мальтодекстрина.