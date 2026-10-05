Губернатор Кубани: производство медицинской продукции в регионе выросло до 7,5 млрд рублей

Обьем производства лекарств и медицинских изделий в крае увеличился с 1,5 млрд руб. в 2020 году до 7,5 млрд руб. по итогам прошлого года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на форуме «Биопром» в Геленджике.

По словам главы региона, в регионе создается собственная фармацевтическая и медицинская промышленность. Три года назад в Краснодарском крае запущено первое в России производство мальтодекстрина — продукта глубокой переработки пшеницы. Также развиваются технологии переработки рисовой шелухи и производство диоксида кремния.

«В регионах живут люди, и мы заинтересованы в реализации технологических решений. Для нас важно качество жизни, и мы делаем все, чтобы жизнь действительно была качественной»,— резюмировал губернатор.

Наталья Решетняк