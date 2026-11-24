Армения и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Румынии Никушор Дан подписали декларацию о стратегическом партнерстве на встрече в Бухаресте. Стороны договорились об укреплении экономических, политических и гуманитарных связей. Никушор Дан заявил о готовности помочь с укреплением отношений Армении и Евросоюза.
По словам Никола Пашиняна, страны намерены разрабатывать совместные программы в областях, где могут воспользоваться «опытом и возможностями друг друга». Особое внимание на переговорах уделили экономическим отношениям, в частности росту торговли и инвестиций. Также стороны обсудили углубление сотрудничества в области обороны и кибербезопасности, образования и науки.
Господин Дан заявил, что Армения занимает особое место среди государств, с которыми Румыния подписала соглашения о партнерстве, в том числе из-за роли армянской общины в стране. Он также отметил, что Румыния готова помогать Армении укреплять связи с ЕС. «Мы поддерживаем Армению на всех этапах этого диалога: диалог Армения—ЕС, либерализация визового режима, укрепление сотрудничества в области безопасности, институциональной безопасности, устойчивости и других областях»,— сказал президент Румынии на совместной пресс-конференции с армянским премьером (цитата по Armenpress).
Никол Пашинян прибыл в Бухарест 23-24 ноября с официальным визитом. На переговорах лидеры стран также затронули вопрос возобновления работы Армяно-румынской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По их мнению, особенно перспективна реализация программ в области возобновляемой энергетики, высоких технологий, пищевой промышленности, фармацевтики и туризма.
За последние два года Армения заключила соглашения о стратегическом партнерстве более чем с десятью странами. Среди них — США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Люксембург, Болгария, Литва, Хорватия, Грузия и Казахстан.