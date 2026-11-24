По словам Никола Пашиняна, страны намерены разрабатывать совместные программы в областях, где могут воспользоваться «опытом и возможностями друг друга». Особое внимание на переговорах уделили экономическим отношениям, в частности росту торговли и инвестиций. Также стороны обсудили углубление сотрудничества в области обороны и кибербезопасности, образования и науки.