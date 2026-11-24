По оценке Пентагона, объем американского рынка военных беспилотников может составлять от $20 млрд до $30 млрд в год, однако руководители компаний ставят под сомнение экономическую целесообразность такого сотрудничества. По словам источников издания, представители Пентагона провели встречи с руководством General Motors, Ford, канадского производителя автокомплектующих Magna International, а также других компаний. Источники отмечают, что чиновники администрации президента США получили неоднозначную реакцию со стороны руководителей некоторых автомобильных концернов. Компании беспокоят репутационные риски, связанные с причастностью к производству оружия, неясные перспективы долгосрочного спроса со стороны военных, а также неопределенность вокруг утверждения Конгрессом финансирования такого проекта.