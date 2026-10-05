ВС РФ подтвердил взыскание 80 млн рублей с грузоперевозчика из Белореченска

Верховный суд РФ отказал ООО «Автоальянс» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Тем самым признано законным взыскание с компании 80,4 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного почвам в водоохранной зоне реки Белой в Республике Адыгея.

Ранее в пользу Южного межрегионального управления Росприроднадзора решения вынесли Арбитражный суд Краснодарского края (октябрь 2025 года), а Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (январь 2026 года) и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (май 2026 года) оставили их без изменений.

Иск основан на итогах комиссионной проверки, проведенной 7 июня 2022 года на территории ООО «Югорская горная компания — Девелопмент» в станице Ханской. По данным Росприроднадзора, на двух земельных участках (водоохранная зона реки Белой) были выявлены несанкционированное размещение отходов и добыча гравийно-песчаной смеси (ГПС).

Согласно материалам дела, объем изъятой ГПС составил 33 547 куб. м, объем вынутого грунта при вскрышных работах — 13 411 куб. м, также зафиксировано снятие плодородного слоя почвы на площади более 16 тыс. кв. м. Размер вреда рассчитан ведомством на основании утвержденной Минприроды методики.

В ходе разбирательства «Автоальянс» настаивал на незаконности доказательств. Компания указывала на проведение выездной проверки с превышением сроков (более 100 дней вместо 10), отсутствие уведомлений о проверке в нарушение законов 248-ФЗ и 294-ФЗ, необоснованный отказ судов в назначении судебной экспертизы для пересчета объема изъятой смеси, отказ в истребовании материалов проверки ОМВД и прокуратуры, а также отсутствие статуса собственника земельных участков, что, по мнению компании, снимает с нее ответственность.

Суды трех инстанций эти доводы отклонили. Кассация пояснила, что ведомство проводило не проверку, а выездное обследование (ст. 75 Закона 248-ФЗ), которое по закону проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его уведомления. При этом отбор проб осуществлялся в присутствии директора компании.

Ответственность «Автоальянса» установлена на основании агентского договора от 9 июня 2021 года, заключенного с собственником земли (ООО «УК Атланта») и физическим лицом Русланом Шановым. Суды признали, что именно общество осуществляло фактическую хозяйственную деятельность по добыче ПГС и перемещению почв. Кассационный суд также подчеркнул, что отказ в назначении экспертизы и истребовании дополнительных материалов не является процессуальным нарушением, так как суд не обязан удовлетворять подобные ходатайства в императивном порядке.

Верховный суд РФ согласился с выводами нижестоящих инстанций, указав, что доводы жалобы не подтверждают наличие существенных и непреодолимых нарушений норм материального или процессуального права. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности по результатам проверки правоохранительными органами не ставился, однако в рамках гражданского судопроизводства факт причинения вреда и вина исполнителя работ были доказаны в полном объеме.

Тат Гаспарян