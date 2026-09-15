Прибыль пошла в переработку

Высокие цены на нефтепродукты и рост демпферных выплат могут позволить вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) получить в третьем квартале рекордную маржу в 2026 году. По прогнозам аналитиков, по мере восстановления предложения топлива прибыльность сегмента будет сокращаться. Тем не менее EBITDA ВИНК во втором полугодии, вероятно, увеличится относительно первого.

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Маржа российских ВИНК в третьем квартале может стать максимальной в 2026 году за счет переработки, говорится в обзоре «Эйлер». По расчетам аналитиков, EBITDA реализации дизтоплива на внутреннем рынке относительно второго квартала увеличится на 67%, до 55 тыс. руб. за тонну, бензина — на 71%, до 41 тыс. руб. за тонну. Крэк-спред (разница в стоимости нефти и нефтепродуктов) на бензин в третьем квартале вырастет на 16,8%, до $320 за тонну, на дизтопливо — на 14,4%, до $460 за тонну, что станет максимумом с 2024 года. Позитивное влияние на маржу окажет высокий демпфер и увеличение рентабельности продажи мазута, добавляют аналитики.

Как отмечают в «Эйлер», во втором квартале маржа ВИНК по Urals, бензину и дизтопливу также выросла относительно первого квартала и по состоянию на июль—август конъюнктура складывается еще лучше. Так, оптовые цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке превысили средние уровни второго квартала, увеличившись на 14,3% и 9,5%, до 72 тыс. руб. и 69 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка демпфера поднялась до рекордного с 2024 года уровня — 46 тыс. руб. за тонну.

В третьем квартале аналитики ждут роста оптовых цен на бензин и дизтопливо до 76 тыс. руб. за тонну и увеличения ставки демпфера до 47 тыс. руб. за тонну.

Исключением, по данным «Эйлер», в июле оставалась Urals: снижение цены Brent и расширение дисконта ухудшили маржу реализации российского сырья. Но в августе, по данным Argus, цены на Urals в портах выросли в среднем на 16% к июлю, до $60,72–69,72 за баррель (FOB), а скидки сократились с $21–30 против $23–31 за баррель благодаря увеличению спроса в Индии и Китае. На 14 сентября поддержку мировым котировкам оказывает и остановка Саудовской Аравией прокачки нефти по нефтепроводу «Восток—Запад» мощностью 7 млн баррелей в сутки (б/с). По оценкам Reuters, в результате мировой рынок может лишиться 4% поставок.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что текущий рост рентабельности российских НПЗ обусловлен высокими мировыми ценами на нефтепродукты относительно нефти, что увеличивает потенциальную доходность экспорта и размер демпферных выплат при поставках на внутренний рынок. В условиях экспортных ограничений именно демпфер в сочетании с обратным акцизом выступает главным каналом перераспределения высоких мировых цен в пользу российской нефтепереработки, поясняет он. Экспорт бензина из России для всех участников рынка запрещен до 31 января 2027 года, на этот же срок ограничен вывоз дизтоплива. Для НПЗ запрет на зарубежные поставки дизтоплива планируется снять с 1 октября 2026 года.

Но, подчеркивает господин Касаткин, считать рост маржи устойчивым сложно: локальные дефициты топлива и перебои в работе НПЗ поднимают маржу за тонну, но сокращают объемы, на которых компании могут ее заработать. По его прогнозу, по мере восстановления предложения крэк-спреды будут снижаться. В правительстве 14 сентября сообщили, что на ряде НПЗ введено несколько дополнительных установок, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов.

В «Эйлер» ожидают ухудшения рентабельности ВИНК в четвертом квартале.

По расчетам аналитиков, крэк-спред на дизтопливо может сократиться почти на 22%, до $360 за тонну, на бензин — на 16%, до $270 за тонну. Оптовые цены на бензин и дизтопливо, как ожидается, снизятся на 12% и 17% квартал к кварталу, до 67 тыс. руб. и 63 тыс. руб. за тонну. В то же время более слабый четвертый квартал не должен отменить сильные результаты предыдущих месяцев и маржа ВИНК по итогам второго полугодия вырастет относительно первого, считают в «Эйлер». По данным аналитиков, в первой половине 2026 года относительно предыдущих шести месяцев EBITDA «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Татнефти» выросла на 16–73% в зависимости от компании. Основной риск для нефтяников в «Эйлер» видят в 2027 году, ожидая возвращения мирового рынка нефти к профициту.

Ольга Озембловская