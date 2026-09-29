В Амурской области разбился военный самолет

В Амурской области потерпел крушение военный самолет. Информация о происшествии появилась вечером по местному времени 29 сентября. Сначала о событии написали Telegram-каналы, затем факт крушения подтвердил «Ъ» источник на авиабазе Украинка, которой и принадлежит разбившийся борт.

По данным Минобороны России, речь идет о Ту-95. Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Погибли шесть членов экипажа, еще один человек получил травмы.

Авиабаза Украинка расположена в Серышевском районе Приамурья, там базируются тяжелые бомбардировщики-ракетоносцы. Летом 2025 года на базу планировалась атака дронов, но она была сорвана. Позднее в ФСБ сообщали о еще одной попытке устроить теракт на Украинке.

Анна Яшина, Благовещенск