В Амурской области разбился военный самолет
В Амурской области потерпел крушение военный самолет. Информация о происшествии появилась вечером по местному времени 29 сентября. Сначала о событии написали Telegram-каналы, затем факт крушения подтвердил «Ъ» источник на авиабазе Украинка, которой и принадлежит разбившийся борт.
По данным Минобороны России, речь идет о Ту-95. Крушение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Погибли шесть членов экипажа, еще один человек получил травмы.
Авиабаза Украинка расположена в Серышевском районе Приамурья, там базируются тяжелые бомбардировщики-ракетоносцы. Летом 2025 года на базу планировалась атака дронов, но она была сорвана. Позднее в ФСБ сообщали о еще одной попытке устроить теракт на Украинке.
По состоянию на 2020 год на авиабазе Украинка в Амурской области дислоцировался 79-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк.
На его вооружении находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС, что указывает на связь авиабазы с эксплуатацией дальней авиации.