Экс-мэру Сочи определили срок

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима за взятки, растрату и легализацию преступных доходов, а его супруга — девять лет общего режима за посредничество в коррупционных преступлениях и воздействие на свидетелей. Также оба приговорены к штрафам по 500 млн руб. Сторона защиты намерена обжаловать решение.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным в получении взяток, растрате и легализации преступных доходов. Суд назначил ему штраф 500 млн руб. и лишил права в течение 14,5 лет после освобождения занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, бывшего градоначальника лишили государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Его супруга Янина Копайгородская осуждена на девять лет колонии общего режима также со штрафом 500 млн руб. Она признана виновной в посредничестве во взяточничестве, пособничестве в растрате, легализации преступных доходов, а также преступлениях, связанных с воздействием на свидетелей. При этом суд освободил ее от наказания в виде штрафа по одному из эпизодов в связи с истечением срока давности. Третий фигурант дела Александр Пасунько приговорен к штрафу 190 тыс. руб. за попытку склонить свидетеля к уклонению от дачи показаний.

Суд постановил конфисковать у Копайгородских 121,643 млн руб. как сумму легализованных средств. Кроме того, в рамках процесса удовлетворен иск мэрии Сочи на 26,2 млн руб.

Прокуратура запрашивала для Алексея Копайгородского 21 год колонии строгого режима, для его супруги — 16 лет общего режима. Оба вину не признали. Один из адвокатов пары заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024 года Алексей Копайгородский при посредничестве супруги получил от представителей коммерческих организаций 248 млн руб. За эти деньги он обещал предпринимателям обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.

Полученные средства Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. В частности, четыре квартиры были проданы по заниженной цене и оформлены на знакомую Янины Копайгородской. В другом эпизоде после получения взятки от представителя крупного застройщика супруги через подставных лиц приобрели дом и земельный участок.

Отдельно Алексею Копайгородскому вменили хищение двух сочинских участков на сумму не менее 26 млн руб. С января 2022 года по март 2024 года он при пособничестве супруги присвоил землю, после чего для легализации имущества оформил ее на Янину Копайгородскую и подконтрольное лицо.

По версии следствия, в сентябре 2024 года Янина Копайгородская угрожала одному из свидетелей причинением вреда здоровью, добиваясь дачи ложных показаний. Позднее, находясь под домашним арестом, через знакомого Александра Пасунько она передала другому свидетелю 500 тыс. руб. за изменение показаний.

Приговору предшествовал отдельный спор об имуществе бывшего мэра. В январе 2026 года Хостинский райсуд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы Алексея Копайгородского и связанных с ним лиц на сумму 1,67 млрд руб.

Дмитрий Холодный