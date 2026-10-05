Суд отправил экс-мэра Сочи Копайгородского на 15 лет в колонию
Мещанский суд Москвы приговорил к 15 годам в колонии строгого режима бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как сообщает корреспондент «Ъ», он был признан виновным в получении взяток на сумму более 300 млн руб., а также в других преступлениях.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Экс-чиновник оштрафован на 500 млн руб., ему запрещено 14,5 лет после освобождения занимать руководящие должности в органах власти. Помимо этого, суд конфисковал у бывшего градоначальника 319,7 млн руб. — эквивалент полученных взяток — и лишил госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Его жена Янина Копайгородская за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате, отмывание преступных доходов, а также подкуп одного свидетеля и принуждение к уклонению другого свидетеля от дачи показаний осуждена на девять лет колонии общего режима также со штрафом 500 млн руб. При этом суд освободил Копайгородскую от наказания в виде штрафа в 190 тыс. рублей по одному из эпизодов в связи с истечением срока давности, но оставил в силе аналогичный штраф по другому эпизоду дела.
Также суд постановил конфисковать у четы Копайгородских еще 121 млн 643 руб. — сумму легализованных средств.
Третий подсудимый, Александр Пасунько, за попытку склонить свидетеля к уклонению от дачи показаний приговорен к штрафу в размере 190 тыс. руб.
Кроме того, суд удовлетворил иск мэрии Сочи к Копайгородским на 26,2 млн руб.
Всего дело Копайгородских включает десять преступных эпизодов. Бывшему мэру вменяли получение взяток в особо крупном размере от застройщиков и бизнесменов, легализацию преступных доходов и растрату. Свою вину он и его жена отрицали, Пасунько признал вину частично.
В прениях сторон прокуратура требовала для Алексея Копайгородского 21 год колонии строгого режима, для Янины Копайгородской — 16 лет в колонии общего режима, а для Александра Пасунько — штраф в 200 тыс. руб.
В январе 2026 года Хостинский райсуд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Алексея и Янины Копайгородских на сумму свыше 1,6 млрд руб.
В основе обвинения лежала схема обмена имущественных выгод и денег на покровительство коммерческим проектам в Сочи. По версии следствия, застройщики и бизнесмены передавали средства, рассчитывая на благоприятные условия для работы, выгодные контракты или содействие со стороны администрации. В одном из эпизодов четыре квартиры были проданы более чем в пять раз дешевле, а их оформление провели на знакомую жены бывшего мэра. Также следствие указывало на приобретение дома и земельного участка через подставных лиц по заниженной стоимости после получения взятки от крупного застройщика.
По версии следствия, с марта 2022 по май 2024 года через посредничество Янины Копайгородской было получено 248 млн руб., после чего средства легализовывались через приобретение недвижимости. Обращение имущества супругов на сумму свыше 1,6 млрд руб., произведенное в январе 2026 года по отдельному иску Генпрокуратуры, относится к самостоятельной процедуре; уголовный приговор отдельно связывает конфискацию с суммами взяток и легализованными средствами.