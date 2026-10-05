Суд отправил экс-мэра Сочи Копайгородского на 15 лет в колонию

Мещанский суд Москвы приговорил к 15 годам в колонии строгого режима бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как сообщает корреспондент «Ъ», он был признан виновным в получении взяток на сумму более 300 млн руб., а также в других преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Экс-чиновник оштрафован на 500 млн руб., ему запрещено 14,5 лет после освобождения занимать руководящие должности в органах власти. Помимо этого, суд конфисковал у бывшего градоначальника 319,7 млн руб. — эквивалент полученных взяток — и лишил госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Его жена Янина Копайгородская за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате, отмывание преступных доходов, а также подкуп одного свидетеля и принуждение к уклонению другого свидетеля от дачи показаний осуждена на девять лет колонии общего режима также со штрафом 500 млн руб. При этом суд освободил Копайгородскую от наказания в виде штрафа в 190 тыс. рублей по одному из эпизодов в связи с истечением срока давности, но оставил в силе аналогичный штраф по другому эпизоду дела.

Также суд постановил конфисковать у четы Копайгородских еще 121 млн 643 руб. — сумму легализованных средств.

Третий подсудимый, Александр Пасунько, за попытку склонить свидетеля к уклонению от дачи показаний приговорен к штрафу в размере 190 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил иск мэрии Сочи к Копайгородским на 26,2 млн руб.

Всего дело Копайгородских включает десять преступных эпизодов. Бывшему мэру вменяли получение взяток в особо крупном размере от застройщиков и бизнесменов, легализацию преступных доходов и растрату. Свою вину он и его жена отрицали, Пасунько признал вину частично.

В прениях сторон прокуратура требовала для Алексея Копайгородского 21 год колонии строгого режима, для Янины Копайгородской — 16 лет в колонии общего режима, а для Александра Пасунько — штраф в 200 тыс. руб.

В январе 2026 года Хостинский райсуд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Алексея и Янины Копайгородских на сумму свыше 1,6 млрд руб.

Мария Локотецкая