Защита обжалует приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому и его супруге

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины не согласна с приговором и подаст апелляцию. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на одного из адвокатов Копайгородских.

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов. Прокурор в прениях сторон просил для него 21 год. Его супругу Янину приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 500 млн руб.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Алексей Копайгородский, будучи мэром Сочи, при пособничестве супруги похитил два земельных участка в городе-курорте стоимостью не менее 26 млн руб., а также получил взятку в размере 248 млн руб. от представителей бизнеса за покровительство.

Алина Зорина