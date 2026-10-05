Песков: решения о работе дипломатов в Киеве остаются за зарубежными странами
Решения о продолжении работы дипломатов в Киеве остаются за теми странами, у которых там есть диппредставительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что СВО продолжается.
«Наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства»,— сказал представитель президента на брифинге.
25 мая МИД России объявил о планах российских вооруженных сил нанести удары в том числе по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС отказался вывозить свой дипперсонал. 3 октября МИД России повторно предостерег иностранцев, включая персонал дипломатических миссий, от нахождения в Киеве и вблизи украинских объектов военного назначения.
Предупреждение российских властей о необходимости эвакуации из Киева подается как действующая рекомендация, связанная с долгосрочной стратегией, а не как сообщение о том, что опасность должна реализоваться немедленно. Поэтому присутствие дипломатической миссии в Киеве и меры по защите ее сотрудников могут оцениваться отдельно каждой страной: сохранение работы посольства не исключает сокращения персонала или выезда его родственников.
Такую конструкцию уже применяли США в январе 2022 года: Госдепартамент вывез из Киева родственников сотрудников посольства и разрешил выезд части госслужащих, но само посольство продолжило работать в штатном режиме. Для иностранных миссий это означает необходимость самостоятельно определять допустимый уровень присутствия при сохраняющемся предупреждении о рисках.