Песков: решения о работе дипломатов в Киеве остаются за зарубежными странами

Решения о продолжении работы дипломатов в Киеве остаются за теми странами, у которых там есть диппредставительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что СВО продолжается.

«Наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства»,— сказал представитель президента на брифинге.

25 мая МИД России объявил о планах российских вооруженных сил нанести удары в том числе по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС отказался вывозить свой дипперсонал. 3 октября МИД России повторно предостерег иностранцев, включая персонал дипломатических миссий, от нахождения в Киеве и вблизи украинских объектов военного назначения.