Евросоюз отказался эвакуировать дипломатов из Киева

Евросоюз не станет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждения России о скорых ударах. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, Союз увеличит военную поддержку Украины»,— подчеркнула госпожа Хиппер. По ее словам, Киев нуждается в финансовой помощи и средствах ПВО.

Представитель ЕК также сообщила, что любые «намеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением», и все ответственные за такие нападения будут привлечены к ответственности. Европейская служба внешнего действия вызвала российского поверенного в делах при Евросоюзе и довела до него свою позицию, рассказала Анита Хиппер.

25 мая МИД России заявил, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. В ведомстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее».

Посольства Франции и Польши отказались эвакуироваться из Киева. Глава МИД России Сергей Лавров накануне уведомил о планах вооруженных сил госсекретаря США Марко Рубио в телефонном разговоре.