МИД России вновь призвал иностранных дипломатов покинуть Киев

МИД России повторно предостерег иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от нахождения в Киеве и вблизи украинских объектов военного назначения. Заявление опубликовала пресс-служба дипведомства.

В МИДе напомнили о рекомендациях ведомства покинуть Киев, данных в мае 2026 года, а также о советах не посещать Украину, которые давали своим гражданам западные страны. «Не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица», — отметили в МИДе.

Дипведомство подчеркнуло, что ВС России продолжат наносить «массированные удары возмездия». «Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует предупреждение»,— указано в публикации.

25 мая МИД России объявил о планах вооруженных сил нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. МИД России тогда призвал зарубежные страны эвакуировать из Киева дипломатов. ЕС ответил на этот призыв отказом эвакуировать свой дипперсонал.