МИД России объявил о скором нанесении ударов по Киеву

Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве, заявил МИД РФ. В ведомстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее». Жителям города рекомендуется не приближаться к военным объектам и административным зданиям, следует из заявления.

Среди целей российской армии — места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, отметили в МИДе. «Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам»,— указано в сообщении ведомства.

В МИДе заявили, что атака Вооруженных сил Украины на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР «переполнила чашу терпения». «Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов»,— подчеркивается в пресс-релизе.

ВСУ ударили по Старобельску в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. 24 мая Минобороны России отчиталось о массированном ударе «Орешником» и другими ракетами по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

