ФАС: издательство «Просвещение» снизило цены на некоторые учебники

Издательство «Просвещение» понизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10–11 классов. Их стоимость стала ниже на 36,94–44,98%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Цены снизили по второму предписанию ФАС. По первому предписанию «Просвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В ФАС считают, что снижение цен позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебников для школьников.

В 2024 году ФАС обнаружила, что «Просвещение» устанавливает слишком высокие цены на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба обязала издательство снизить цены и перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода. «Просвещение» обратилось в суд с требованием признать действия ФАС незаконными. Суд в итоге отменил штраф для «Просвещения».