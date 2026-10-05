ФАС: издательство «Просвещение» снизило цены на некоторые учебники
Издательство «Просвещение» понизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10–11 классов. Их стоимость стала ниже на 36,94–44,98%, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Цены снизили по второму предписанию ФАС. По первому предписанию «Просвещение» снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В ФАС считают, что снижение цен позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебников для школьников.
В 2024 году ФАС обнаружила, что «Просвещение» устанавливает слишком высокие цены на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба обязала издательство снизить цены и перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода. «Просвещение» обратилось в суд с требованием признать действия ФАС незаконными. Суд в итоге отменил штраф для «Просвещения».
Основанием для предписания ФАС считала не само по себе повышение цен, а разрыв между ростом стоимости учебников и расходами на их производство и реализацию. По оценке службы, это привело к рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. Претензия касалась именно формирования цены, поскольку ФАС установила, что издательство занимает доминирующее положение на рынках издания учебников по русскому языку, истории и биологии и устанавливает монопольно высокие цены.
Ценообразование на учебники находится под государственным надзором с 2020 года, а издательство «Просвещение» включено ФАС в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. В этой конструкции предписание стало продолжением антимонопольного контроля за ценами.