Издательство «Просвещение» подало в суд на ФАС

Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), обратил внимание РБК. Книгоиздатель 13 февраля подал заявление о признании действий ФАС незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Других подробностей об иске в карточке суда не приводится. В конце января ФАС обвинила издательство «Просвещение» в нарушении антимонопольного законодательства. По утверждению регулятора, «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, русскому языку и биологии, поэтому ФАС обязала издательство перечислить в бюджет более 2,03 млрд руб.

До этого, в апреле 2024 года, ФАС обвинила «Просвещение» в завышении цен на учебники, а позже возбудила в отношении «Просвещения» дело из-за дорогих учебников. Ведомство пришло к выводу, что повышение цен на книги превысило рост расходов на их производство и продажу. За этим последовал рост рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, заявлял регулятор.

Подробнее о первом деле — в публикации «Ъ» «"Просвещению" назвали цену».