Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Издательство «Просвещение» подало в суд на ФАС

Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), обратил внимание РБК. Книгоиздатель 13 февраля подал заявление о признании действий ФАС незаконными.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Других подробностей об иске в карточке суда не приводится. В конце января ФАС обвинила издательство «Просвещение» в нарушении антимонопольного законодательства. По утверждению регулятора, «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, русскому языку и биологии, поэтому ФАС обязала издательство перечислить в бюджет более 2,03 млрд руб.

До этого, в апреле 2024 года, ФАС обвинила «Просвещение» в завышении цен на учебники, а позже возбудила в отношении «Просвещения» дело из-за дорогих учебников. Ведомство пришло к выводу, что повышение цен на книги превысило рост расходов на их производство и продажу. За этим последовал рост рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень, заявлял регулятор.

Подробнее о первом деле — в публикации «Ъ» «"Просвещению" назвали цену».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...