«Просвещение» обязали перечислить в бюджет 2 млрд рублей за дорогие учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила издательство «Просвещение» в нарушении антимонопольного законодательства при продаже школьных учебников. Регулятор предписал снизить цены на учебные материалы и перечислить в бюджет более 2,03 млрд руб. незаконно полученного дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По утверждению ФАС, «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям «русский язык», «история», «биология». «В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень»,— говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

В апреле 2024 года ФАС обвинила «Просвещение» в завышении цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. В августе ФАС возбудила в отношении «Просвещения» дело из-за дорогих учебников по истории. За нарушение ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» издательству грозил штраф на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб.

Подробнее о первом деле — в публикации «Ъ» «"Просвещению" назвали цену».