«Ведомости»: суд разрешил «Просвещению» не выплачивать предписанные ФАС 2 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск издательства «Просвещение» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с судебным процессом. ФАС ранее обязала книгоиздателя выплатить 2,03 млрд руб. за продажу учебников по завышенным ценам.

Как отмечает газета, решение суда «Просвещение» рассматривает как этап конструктивного диалога с ФАС о ценообразовании в стране. Другое предписание службы для книгоиздателя суд оставил в силе: «Просвещение» обязали снизить цены на школьные учебники.

В апреле 2024 года ФАС обнаружила, что «Просвещение» устанавливает слишком высокие цены на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Служба обязала издательство снизить цены и перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода. В ответ «Просвещение» обратилось в суд с требованием признать действия ФАС незаконными. В августе 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, и «Просвещение» подало апелляцию.

