ВСУ атаковали Черноземье с помощью более 500 дронов на выходных: есть погибшие

За минувшие выходные, 26–27 сентября, ударам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, сообщили в Минобороны РФ. Из сообщений местных властей следует, что над ними уничтожили не менее 502 беспилотников. В результате два человека погибли и 16 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области за выходные два человека погибли и восемь пострадали. По данным врио губернатора Александра Шуваева, мужчина погиб при целенаправленном ударе ВСУ в Грайворонском округе, женщина — из-за детонации взрывного устройства в Борисовском округе. Всего регион атаковали со стороны Украины 213 раз. Еще десять раз регион обстреляли из РСЗО и артиллерии, 12 раз были сброшены взрывные устройства с дронов. Дежурные силы ПВО ликвидировали 204 беспилотника.

Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, над Курской областью за два дня уничтожили 267 беспилотников. Еще 65 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 28 раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате атак пострадали четыре мирных жителя: трое мужчин в возрасте от 37 до 55 лет в поселке имени Куйбышева в Рыльском районе и 52-летний мирный житель в деревне Гирьи Беловского района. Кроме того, был зафиксирован ряд разрушений: повреждены три частных дома и четыре дачных домика, газовая труба, магазин стройматериалов, два легковых автомобиля и два грузовых.

Из сообщений губернатора Воронежской области Александра Гусева следует, что за выходные над регионом сбили порядка 22 беспилотников, в том числе 20 минувшей ночью. Из-за падения дронов были ранены женщина и трое детей. Кроме того, в Воронеже сгорели дачный дом, три гаража и автомобиль. В разных районах города и в пригороде зафиксировали повреждения кровли и остекления в ряде многоквартирных и частных домов, посечено несколько машин.

В Орловской области из-за беспилотных атак получили разрушения два частных дома в Краснозоренском районе. Пострадавших нет. По данным губернатора Андрея Клычкова, 26–27 сентября над регионом уничтожили не менее девяти БПЛА.

В Липецкой и Тамбовской областях не сообщили о возможных последствиях ударов.

За прошлые выходные, на которые выпали выборы, Черноземье атаковали с помощью как минимум 865 беспилотников. В результате никто не погиб, однако 25 человек получили ранения.

Алина Морозова