ВСУ атаковали Курскую область 217 дронами: один человек погиб и двое ранены

За прошедшие сутки над Курской областью сбили не менее 217 беспилотников различного типа. Также ВСУ 85 раз применили артиллерию по отселенным районам и 20 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. В результате один мирный житель погиб, еще двое были ранены. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В селе Званное Глушковского района из-за атаки дрона погиб 64-летний мужчина на мопеде. В селе Малое Солдатское Беловского района 71-летний мужчина из-за удара БПЛА получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. После атаки беспилотника на частный дом в деревне Викторовка Рыльского района у 68-летней женщины диагностировали слепое осколочное непроникающее ранение живота.

В Октябрьском районе был поврежден объект энергетики, частично нарушено электроснабжение в пяти населенных пунктах — без света оставались 674 дома, в которых проживают 2,4 тыс. человек.

Разрушения жилого фонда и имущества зафиксированы в трех муниципалитетах. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены кровля, потолок и стена дома. В селе Щекино и деревне Викторовка Рыльского района — два дома. В поселке Рулитино Беловского района пострадали крыша и фасад дома, в селе Илек уничтожен автомобиль, в селе Песчаное поврежден трактор.

Сутками ранее ВСУ атаковали Курскую область с помощью как минимум 216 беспилотников. В результате никто не погиб и не пострадал.

Алина Морозова