Скончалась пострадавшая при вчерашней атаке БПЛА на Белгород

В больнице скончалась женщина, которая вчера пострадала при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая от атаки ВСУ многоэтажка в Белгороде

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова Пострадавшая от атаки ВСУ многоэтажка в Белгороде

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

По уточненным данным, всего при атаках дронов по Белгороду ранения получили семь человек, в том числе трое детей. Накануне сообщалось о шести пострадавших. В региональном оперштабе уточнили, что четверо из них госпитализированы. Один взрослый и 16-летний парень находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что повреждены 135 квартир в семи высотках, 30 частных домов, 47 автомобилей, шесть из которых сгорели, а также социальный и коммерческий объекты.

Как сообщил губернатор Александр Шуваев, за прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 141 раз. В результате два человека погибли и 12 пострадали.

Алина Морозова