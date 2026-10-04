Фридрих Мерц уехал от одних проблем и приехал к другим

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетил Киев в знаковый период как для Украины, так и для Германии. В то время как столица Украины сталкивается с интенсификацией обстрелов и дефицитом госбюджета, правительство в Берлине переживает кризис доверия к своему курсу. На этом фоне визит Мерца выглядит как попытка убить сразу двух зайцев: с одной стороны, поддержать Украину за счет нового пакета помощи, с другой — удержать от дальнейшего падения собственный рейтинг, который достиг исторического минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе в Киеве

Фото: Alina Smutko / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе в Киеве

Фото: Alina Smutko / Reuters

Фридрих Мерц прибыл в Киев воскресным утром 4 октября и сразу же привлек к себе повышенное внимание. Менее чем за полтора года у власти канцлер посещает украинскую столицу уже второй раз. Однако контекст нынешней поездки заметно отличается от прошлого визита. Во-первых, ситуация с безопасностью в Киеве сильно изменилась: интенсификация российских ударов и дефицит ракет-перехватчиков к системам ПВО существенно сказались на жизни в городе. 3 октября МИД России даже предостерег иностранных граждан, включая дипломатов, от нахождения на Украине. В дипведомстве напомнили, что российские войска продолжают наносить удары по военным объектам в Киеве и других городах. Аналогичный призыв с российской стороны уже звучал в мае 2026 года. Но, по мнению немецких СМИ, сейчас обстановка куда более напряженная и визит Мерца в Киев безопасным назвать нельзя.

Как понимают многие, поездка канцлера в украинскую столицу во многом призвана отвлечь внимание от его проблем на родине. Последняя неделя прошла для Мерца под знаком антирекордов: так, в опросе INSA от 1 октября его личный рейтинг упал до 10% — такого не было ни у одного лидера ФРГ с 1997 года, за все время проведения опросов этой исследовательской группой. В его партии христианских демократов (ХДС) дела обстоят не лучше: крайне низкие для ХДС 18% поддержки сочетаются с крайне высокими 30% у правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Все это усугубляется глубоким кризисом внутри правящей коалиции ХДС с социал-демократами, в разрешение которого пришлось вмешаться президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Дата самой поездки тоже выбрана неслучайно: Мерц приехал в Киев сразу после Дня национального единства в Германии, отмечаемого в честь падения Берлинской стены. Такой шаг оценили не все. Так, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель публично раскритиковала канцлера за пребывание в Киеве в памятную для самой Германии дату и указала, что выделение миллиардной помощи Украине происходит на фоне энергетического кризиса у канцлера на родине.

Для подобной критики были основания: Мерц приехал в Киев не с пустыми руками. Он презентовал новый пакет помощи из ранее одобренных бюджетных средств в размере €1 млрд на развитие совместных проектов в сфере ВПК.

Речь идет об ускорении совместной разработки и производства дальнобойных вооружений и передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с российскими БПЛА. Еще €350 млн было выделено на ремонт и восстановление ТЭЦ перед зимним сезоном.

Характерно, что в поездке канцлера сопровождали министр экономики Катерина Райхе и десять глав оборонных и энергетических концернов. Такой формат выбран неслучайно: если раньше Германия была одним из ключевых доноров Украины и поставляла ей вооружения преимущественно из собственных запасов, то теперь речь идет о полноценном оборонном партнерстве. Его контуры начали вырисовываться еще год назад, а теперь наступает фаза его реализации, которая позволит Германии перейти от роли донора к выгодоприобретателю. Ключевую роль в этом сыграет производитель дронов Quantum Systems и создатель европейской ПВО IRIS-T Diehl Defence. Представители обеих компаний вошли в состав делегации.

Выступая в Киеве, Мерц изо всех сил пытался доказать обоснованность своей политики на украинском направлении. Он вновь напомнил, что безопасность в ФРГ напрямую зависит от ситуации на Украине и помощь Киеву отвечает национальным интересам его страны. Канцлер вспомнил о «провокации» со стороны России (в сентябре Берлин обвинил Москву в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига) и заявил о ежедневных кибератаках на немецкие компании и ведомства. По его словам, если Берлин прекратит поддержку Украины, то ситуация с безопасностью в ФРГ ухудшится. При этом он признал наличие внутриполитической дискуссии о необходимости такой поддержки. По его словам, правительство продолжит отстаивать свою позицию.

Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить удары по Украине и заявил о готовности к переговорам после остановки ударов. При этом он вряд ли рассчитывал, что его призыв будет услышан.

Тем более что буквально в этот же день Минобороны России сообщило о планах по усилению ударов по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины в ответ на заявление президента страны Владимира Зеленского о намерении Киева усилить удары по российским НПЗ.

Вероника Вишнякова