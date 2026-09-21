ХДС не пустили на порог

Итоги выборов в Мекленбурге—Передней Померании и в Берлине нанесли сокрушительный удар по позициям христианских демократов и лично канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Впервые за всю историю ХДС не смог попасть в ландтаг. Главу правительства призывают взять ответственность за это на себя. Раскол в правящей партии, о котором раньше сообщали только источники, стал явным: одни публично призывают сменить канцлера, другие — сплотиться вокруг него. Сам Мерц по-прежнему отказывается покидать свой пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После провала ХДС на местных выборах канцлер Фридрих Мерц первые столкнулся с открытой критикой со стороны однопартийцев и призывами покинуть свой пост

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters После провала ХДС на местных выборах канцлер Фридрих Мерц первые столкнулся с открытой критикой со стороны однопартийцев и призывами покинуть свой пост

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Результатов выборов в Мекленбурге—Передней Померании христианские демократы (ХДС) и их партнеры по коалиции социальные демократы (СДПГ) ждали с тревогой. В этой федеральной земле, как и 6 сентября в Саксонии-Анхальт, должна была победить правая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Так и случилось. По результатам выборов в ландтаг 20 сентября АдГ набрала 38,2% — почти столько же, сколько двумя неделями ранее в Саксонии. Второй пришла СДПГ во главе с действующим премьером земли Мануэлой Швезиг с 35,5%. «Левые» набрали 6,5% голосов, «Зеленые» — 5,7%. ХДС же не преодолел 5-процентный порог и впервые за все время существования партии не смог попасть в земельный парламент.

Итоги голосования в Берлине для правящей партии тоже оказались неутешительными: столицу взяли «Левые» с 25,7% голосов. ХДС пришел вторым с 18,8%, и тройку лидеров замкнула «Альтернатива» с 16,3%. «Зеленые» набрали 14,3%, а СДПГ — 12,1%. Фактически за одну ночь консерваторы проиграли своим непримиримым противникам и с правого, и с левого фланга. И если в Мекленбурге—Передней Померании СДПГ удастся остаться во власти, сформировав коалицию с «Зелеными» и «Левыми», то Берлин, вероятно, полностью перейдет в руки «Левых».

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Сразу после подсчета голосов канцлер Фридрих Мерц назвал результаты голосования катастрофой для своей партии. Однако, как и после разгрома в Саксонии-Анхальт, он отказался покидать пост и продолжил настаивать на необходимости сосредоточиться на продвижении реформ. В тот же вечер канцлер собрал заседание президиума ХДС, чтобы заручиться поддержкой после провала партии на земельных выборах. По данным СМИ, оно продлилось три часа, и открытого противостояния между канцлером и другими участниками заседания не было. Однако входящие в президиум премьер-министры федеральных земель, после того как покинули штаб-квартиру партии, направились прямиком в представительство земли Рейнланд-Пфальц в Берлине. Там втайне от Мерца у них прошла отдельная двухчасовая встреча. Ее содержание пока не просочилось в прессу, однако эксперты полагают, что речь могла идти о смене канцлера. Один из главных кандидатов на замену — премьер Северного Рейна—Вестфалии Хенрик Вюст.

К 21 сентября, когда состоялась встреча федерального правления ХДС, Мерцу впервые пришлось столкнуться с открытой критикой своих действий и призывами покинуть пост.

Лидер гамбургского отделения ХДС Деннис Теринг поднял вопрос о вотуме недоверия канцлеру, а глава берлинского отделения Ассоциации малых и средних предприятий и бизнеса ХДС/ХСС Кристиан Грефф прямо заявил, что Мерц должен подать в отставку. Были голоса и в защиту Мерца. Они строились на прагматичном расчете: чтобы поменять канцлера, партии придется пойти на уступки партнерам по коалиции, что в конечном счете обойдется партии дороже, чем оставить все как есть.

Взять ответственность за крайне высокую поддержку правых на Востоке канцлера призвали и другие партии. «Зеленые», «Союз Сары Вагенкнехт», «Левые» и либералы возложили вину за нынешний политический кризис на канцлера и его правительство, отметив, что результаты выборов показывают потерю веры в них у населения Германии.

С похожей критикой выступила и сама «Альтернатива». Сопредседатель партии Алиса Вайдель назвала Мерца «слабым звеном» и прямо указала, что он больше не может управлять страной. А ее коллега Тино Крупалла выразил мнение, что для исправления своих ошибок канцлер должен поехать в Москву на переговоры.

Социал-демократы, за исключением Мануэлы Швезиг, не стали публично добивать канцлера и отвергли идею смены Мерца на другого политика, подчеркнув, что это не решит проблем.

Вместе с тем сопредседатели партии Ларс Клингбайль и Бербель Бас указали, что идея Мерца о продвижении реформ в нынешнем виде нежизнеспособна из-за неприятия этих реформ населением. Единственный шаг — кардинальное изменение повестки и отказ от жесткого урезания социальных благ для населения.

Пока выход из кризиса не просматривается. Смена канцлера, переход к правительству меньшинства, резкая перемена курса или же попытка закрыть глаза на провалы ХДС и успехи «Альтернативы» выглядят как тупиковые варианты. А это значит, что вся политическая система ФРГ во многом исчерпала себя и нуждается в глубокой перестройке.

Вероника Вишнякова