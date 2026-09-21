«Мрачное знамение для партии, считавшей себя опорой государства»

Комментируя состоявшиеся земельные выборы в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине, мировые наблюдатели предрекают скорый уход канцлера Германии Фридриха Мерца. Они, кажется, ставят крест на его политическом будущем. Впрочем, в самой Германии, хоть и говорят об экзистенциальном кризисе традиционных партий, ставить крест на политическом будущем канцлера не спешат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Markus Schreiber / AP

Мерц тянет время

Канцлер Мерц выступил еще до того, как появились первые результаты выборов. Он подчеркнул, что, как глава партии и канцлер, будет продвигать реформы. Давление на него и федеральное правительство, видимо, останется высоким. Стратегия Мерца в ходе нынешнего кризиса — затягивание времени. До апреля 2027 года не будет новых земельных выборов, которые могли бы еще больше поколебать позиции партии. Вместо этого Мерц надеется получить хорошие новости в экономике… Мерц хочет отказаться от имиджа «канцлера громких заявлений», но делает это испытанным способом: с помощью громких заявлений. В ближайшие дни бунт в ХДС, скорее всего, будет подавлен. Но партию ждут новые вызовы и испытания.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Германии нужна новая буржуазная партия Упадок ХДС/ХСС и СвДП — их собственная вина. Они, как и СДПГ, утратили контакт с работающим населением. Традиционный буржуазный (праволиберальный.— “Ъ”) политический лагерь лежит в руинах. Партии, десятилетиями определявшие жизнь ФРГ, оказались перед экзистенциальным кризисом. Они похожи на некогда престижные бренды, давно потерявшие свою репутацию. Все больше избирателей, относящих себя к буржуазному лагерю, отдают голоса дружелюбно настроенной к России партии (АдГ.— “Ъ”), балансирующей между правым популизмом и правым радикализмом. Тот, кто теряет (поддержку.— “Ъ”) работающего населения, в конечном итоге — даже при стареющем населении — теряет страну в целом. Германии нужна новая буржуазная партия, которая, опираясь на такие основы государства, как демократия и ориентация на Запад, продвигала бы социальную рыночную экономику и тем самым могла бы предложить избирателям видение будущего.

The Times (Лондон, Великобритания) «Катастрофа» для Мерца на фоне исторического поражения от АдГ В Мекленбурге—Передней Померании, где ХДС был господствующей партией и цитаделью власти Ангелы Меркель… исход выборов оказался ниже самых пессимистических ожиданий. Он стал худшим результатом для ХДС на всех земельных выборах. Вылет из регионального парламента — мрачное знамение для партии, считавшей себя опорой государства. Он будет интерпретирован и как личная катастрофа Мерца, чей рейтинг в этой федеральной земле упал ниже 5%. Как следует из одного опроса общественного мнения, 80% избирателей и 70% членов ХДС считают, что Мерц лично нанес ущерб предвыборной кампании своей партии.

CNN (Атланта, США) Обречен ли германский лидер Фридрих Мерц после очередной победы крайне правых? Выборы в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине… пробили дно... Избиратели массово покидают ХДС — партию Ангелы Меркель и Конрада Аденауэра — ради крайне правой пророссийской и антииммиграционной «Альтернативы для Германии»… «Это худший из возможных результатов для Мерца и ХДС»,— заявила CNN Яна Пугльерин, глава берлинского офиса Европейского совета международных отношений. По ее словам, у Мерца нет реальной возможности продолжить возглавлять правительство. «Он очевидно утратил контроль над своей собственной партией, и его авторитет разбит в пух и прах… Восстановить его он уже не сможет».

China Daily (Пекин, Китай) Региональные выборы в Германии усиливают давление на Мерца В воскресенье сразу в двух регионах Германии состоялись выборы, результаты которых, судя по всему, усилят давление на канцлера Фридриха Мерца. Его дальнейшая судьба остается неопределенной с тех пор, как в начале месяца крайне правые одержали триумфальную победу в еще в одной федеральной земле… Всего за десять лет партия (АдГ.— “Ъ”), которая выступает за депортацию иностранцев, не имеющих права пребывания в стране, выход из еврозоны, превратилась в самую популярную партию страны… Высокие показатели АдГ на выборах в Саксонии-Анхальте еще больше ослабили положение канцлера на национальном уровне. В течение двух прошлых недель призывы о смене канцлера звучали даже из рядов его собственной партии.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов