Спектакль окончен

Выступление американского рэпера все-таки не состоится. Официальное заявление об этом выпустил организатор шоу — компания Say Agency. Она объявила, что деньги за приобретенные билеты начнут возвращать с 12 октября. Однако самим агентством теперь заинтересовались правоохранители. По данным “Ъ”, фирму подозревают в мошенничестве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amy Harris / Invision / AP Фото: Amy Harris / Invision / AP

У этого сюжета много поворотов. 17 августа продажи билетов на концерт стартовали, анонс у себя на сайте разместила даже «Газпром-арена». Спустя семь дней она от шоу открестилась. После этого площадка и организатор неделю пререкались в телеграм-каналах. В конце концов, в Say Agency заявили, что отмены, переезда или переноса концерта не будет. Только эти обстоятельства считались бы основаниями для возврата денег за все категории билетов, и обычные, и акционные.

Наконец, 30 сентября организатор признал: концерты состояться в запланированные даты не смогут.



Но сразу же появился намек на сиквел: о статусе проекта и дальнейших планах сообщат позднее. Так или иначе, с 12 октября начнется возврат средств. Почему не раньше, попытался объяснить адвокат коллегии «Советник» Ярослав Тищенко:

«В теории никто не ограничивает лиц обратиться с возвратом в любое удобное время после информации о том, что концерт отменяется. Но им предстоит вернуть достаточно большую сумму денег, и, возможно, для того чтобы все это делать более системно, они говорят, что с 12 октября. Может быть, у них просто нет сейчас денег на то, чтобы во внесудебном порядке вернуть».

Исключать такую вероятность не стоит, признают собеседники “Ъ FM”. В Say Agency ведь заявляли, что уже отправили Канье Уэсту аванс. По оценкам источников разных СМИ, он мог превысить 1 млрд руб. И отдавать эту сумму рэпер не обязан.

Как бы там ни было, рассчитаться придется и с клиентами. Но организатор уже анонсировал, что у этой процедуры будут «правила и условия». По закону их всего два: стоимость билета нужно вернуть полностью, а заявление с требованием сделать это агентству должен отправить сам покупатель. Ничего иного изобретать нельзя, говорит юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов:

«Деньги должны быть выплачены в течение 10 дней с момента подачи заявления. Если начинает оператор говорить, что будет частями выдавать, группами, кварталами и сезонами, то это будет все за счет организатора.

Соответственно, если вы получите деньги только через полгода, вам должны будут выплатить сумму плюс штрафные санкции.



По закону „О защите прав потребителей“, 3% годовых за каждый день просрочки либо по ставке рефинансирования».

Тем временем полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку организатора. По данным “Ъ”, основанием для этого послужило обращение депутата местного заксобрания, а подозревают компанию в мошенничестве в особо крупном размере. Собранные материалы должны передать в Москву, где центральный аппарат МВД решит, возбуждать уголовное дело или нет. Какие основания для этого нужны, рассказала старший партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова:

«Необходимо установить, действительно ли организаторы рассчитывали провести концерт, либо уже на момент продажи билетов понимали, что сделать это невозможно. Поэтому следствию необходимо будет проверить договоренности с артистом, с площадкой, проверить переписку, рекламные заявления, движение денежных средств».

В Say Agency признавались, что вышли в анонс без подписанного договора с площадкой. Но зато с письмом от «Газпром-арены», где был согласован старт продаж. Фото документа даже публиковали в телеграм-канале, но потом удалили. И это портит положение компании, считает партнер адвокатского бюро a.t.Legal Андрей Торянников:

«Да, я понимаю, что каких-то предположений, что площадка конкретно в их случае откажется, не было. Но, безусловно, отсутствие договора — существенное противоречие. Это, по сути, играет на версию, что все-таки был умысел завладеть деньгами. Я всегда говорю: есть договор — нет проблем».

Источники РБК заявляли, что организатор допустил ошибку, не договорившись о шоу заранее с властями Петербурга. Какие еще согласования нужны и где они вообще прописаны, наверное, мы никогда не узнаем.

Иван Хорушевский