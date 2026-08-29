«Мы подарили им рок-н-ролл»

Выступит ли в Санкт-Петербурге американский рэпер Канье Уэст, зрителям пока неясно. Организаторы на фоне новостей о возможной отмене выступления призывают купивших билеты не поддаваться панике. «Ъ» же по этому случаю решил вспомнить о тех звездах мировой музыки, которые до россиян когда-то доехали.

AC/DC и другие Дата: 28 сентября 1991 года

28 сентября 1991 года Место: Тушино, Москва Спустя месяц после августовского путча на поле аэродрома в Тушино состоялся фестиваль «Монстры рока». Организатором с советской стороны был будущий основатель «MTV Россия» Борис Зосимов. Прилетели суперзвезды мировой рок-музыки: впервые в Москве выступали AC/DC, Metallica, Pantera и The Black Crowes. Вход был свободным, на фестиваль съехались более 750 тыс. любители рока со всей страны, что до сих пор остается непревзойденной вершиной для российских рок-форумов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография AC/DC привезли с собой реквизит. Надувная фигура по имени Рози появилась на сцене во время исполнения хита «Whole Lotta Rosie» Фото: Александр Неменов / ТАСС Бессменный соло-гитарист и автор песен AC/DC Фото: Александр Поляков / РИА Новости Рок-фестивали из серии Monsters of Rock проходили в Европе с начала 1980-х. Московский концерт в 1991-м был завершающим в туре, длившемся полтора месяца, и стал рекордным за всю историю фестиваля Фото: Александр Поляков / РИА Новости Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд Фото: Александр Поляков / РИА Новости «Со всей страны народ покатил. Ночевали в тушинском поле под дождем. Я вот в десять утра приезжаю в Тушино, и мне становится нехорошо. Потому что я вижу просто людское море. Море! Я думаю: "Мама родная". А милиция не знает, что делать»,— вспоминал в одном из интервью организатор фестиваля Борис Зосимов

На фото: кадр из видеозаписи телеэфира Фото: The Broadcast Archive Следующая фотография 1 / 5 AC/DC привезли с собой реквизит. Надувная фигура по имени Рози появилась на сцене во время исполнения хита «Whole Lotta Rosie» Фото: Александр Неменов / ТАСС Бессменный соло-гитарист и автор песен AC/DC Фото: Александр Поляков / РИА Новости Рок-фестивали из серии Monsters of Rock проходили в Европе с начала 1980-х. Московский концерт в 1991-м был завершающим в туре, длившемся полтора месяца, и стал рекордным за всю историю фестиваля Фото: Александр Поляков / РИА Новости Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд Фото: Александр Поляков / РИА Новости «Со всей страны народ покатил. Ночевали в тушинском поле под дождем. Я вот в десять утра приезжаю в Тушино, и мне становится нехорошо. Потому что я вижу просто людское море. Море! Я думаю: "Мама родная". А милиция не знает, что делать»,— вспоминал в одном из интервью организатор фестиваля Борис Зосимов

На фото: кадр из видеозаписи телеэфира Фото: The Broadcast Archive «Помню, как спустился на поле рано утром и все, что смог увидеть,— это костры, их было бесчисленное множество. Люди ночевали под открытым небом для того, чтобы увидеть нас… Мы подарили им рок-н-ролл»,— рассказывал солист AC/DC Ангус Янг в интервью журналу Classic Rock. На концерте не было ограничений по проносу алкоголя, поэтому в народе мероприятие прозвали «тушинским попоищем». Фестиваль стал первым и последним рок-концертом такого масштаба за всю историю СССР, прекратившего свое существование спустя три месяца. Metallica и AC/DC тогда представили со сцены свежезаписанные песни своих лучших альбомов. Для AC/DC это было единственное выступление у нас, Metallica побывает в России еще пять раз.

Space Дата: 21 июня 1992 года

21 июня 1992 года Место: Красная площадь, Москва Пионер электронной музыки, создатель диско-группы Space Дидье Маруани впервые приехал в СССР в начале 1980-х. В Москве, Ленинграде и Киеве француз показывал масштабное лазерное шоу. Уже тогда у него возникла идея провести концерт в самом центре Москвы, однако реализовал он ее только после прекращения существования СССР. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Международный праздник музыки на Красной площади «Звезды среди звезд». Выступает руководитель французской группы Space Дидье Маруани Фото: Галина Кмит / РИА Новости Концерт был приурочен к Международному дню музыки Фото: Олег Булдаков / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Международный праздник музыки на Красной площади «Звезды среди звезд». Выступает руководитель французской группы Space Дидье Маруани Фото: Галина Кмит / РИА Новости Концерт был приурочен к Международному дню музыки Фото: Олег Булдаков / ТАСС Бесплатный концерт Space стал первым в истории разрешенным массовым музыкальным шоу на Красной площади. На разогреве пела Алла Пугачева. Потом господин Маруани воспарил перед 360 тыс. зрителей на фоне башен Кремля. «Красная площадь 70 лет не видела никаких праздников, кроме демонстраций… И меня это ужасно тронуло»,—признавался Дидье Маруани в интервью «Фактам» в 2001 году. Позднее он много раз бывал в России. В октябре 2002-го концерт в Кремлевском дворце совпал с событиями теракта на Дубровке. Последнее выступление Маруани состоялось в 2019-м в «Крокус Сити Холле» — в рамках тура по случаю 40-летия коллектива.

Майкл Джексон Дата: 15 сентября 1993 года

15 сентября 1993 года Место: «Лужники», Москва Шоу американского поп-короля в рамках турне «Dangerous World Tour» организовывала малоизвестная московская компания «Десса». Как писал «Ъ», подготовка концерта сопровождалась рядом проблем, и до последнего момента мало кто верил в успех предприятия. К примеру, сцена, доставленная из Англии, оказалась недоукомплектованной, и сотрудникам «Дессы» приходилось искать подходящие двутавровые балки, пока Майкл гулял по дождливой Москве. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Джексон явил себя москвичам и гостям столицы Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости 15 сентября с утра шел дождь, а за два часа до концерта начался сильный ливень. Не только трибуны, но и сцена оказались подтопленными. Но выступление певца не отменили Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Само выступление началось с фейерверка. В пятиминутных перерывах между песнями Майкл Джексон успевал переодеваться, верный принципу «новая песня — новый костюм» Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС Следующая фотография 1 / 3 Майкл Джексон явил себя москвичам и гостям столицы Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости 15 сентября с утра шел дождь, а за два часа до концерта начался сильный ливень. Не только трибуны, но и сцена оказались подтопленными. Но выступление певца не отменили Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Само выступление началось с фейерверка. В пятиминутных перерывах между песнями Майкл Джексон успевал переодеваться, верный принципу «новая песня — новый костюм» Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС «Основная особенность этого концерта — в том, что он состоялся. Представить себе Майкла Джексона на русской почве было трудно. "Кто даст гарантию, что он приедет? А если дождь пойдет — не отменят ли концерт?" — так думали многие. Масла в огонь сомнений подлил и скандал, разразившийся с Джексоном в конце августа (его обвинили в развращении малолетних)… Московский концерт не отменили — несмотря на дождь, холод и ветер. 80 тысяч зрителей ждали под открытым небом явления кумира» («Коммерсантъ», 17 сентября 1993 года). Поездка в Москву вдохновила исполнителя на написание песни Stranger in Moscow («Чужестранец в Москве») — баллады об иностранце, который в одиночестве бродит по чужому городу. Второй и последний раз Майкл Джексон прилетал в Москву в 1996 году в рамках турне «HIStory», пел на стадионе «Динамо».

Стинг Дата: 13 марта 1996 года

13 марта 1996 года Место: Кремлевский дворец, Москва Двумя концертами в Кремлевском дворце открылось мировое турне английского мультиинструменталиста, рекламирующее новый альбом Mercury Falling. Подобный тур мировой суперзвезды впервые начинался в России. И гастроли Стинга оказались самым амбициозным мероприятием в сфере импорта шоу-бизнеса тех лет. Билеты продавались с рук за 3 млн руб. при официальной цене до 350 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стинг в Кремлевском дворце, 1996 год Фото: Роман Денисов / ТАСС Стинг в «Олимпийском», 2006 год Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото Стинг в «Крокус Сити Холле», 2010 год Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Стинг в Кремлевском дворце, 1996 год Фото: Роман Денисов / ТАСС Стинг в «Олимпийском», 2006 год Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото Стинг в «Крокус Сити Холле», 2010 год Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ / купить фото «Стинг прибыл в аэропорт "Шереметьево-2" вчера днем. Это первый его приезд в Москву, и, как сообщил “Ъ” представитель организовавшего гастроли Альфа-банка, британский музыкант вообще долго не решался ехать в Россию — боялся. Зато теперь, как человек интересующийся политикой, Стинг спешит уверить всех русских, с кем сводят его дела, что в России наверняка все будет хорошо» («Коммерсантъ», 12 марта 1996 года). Критики отмечали «тяжелый и вязкий звук», который не дал возможности услышать в музыке Стинга знакомые утонченность и воздушность. Сам исполнитель был не очень доволен слушателями, назвав их «российским Лас-Вегасом» («Лас-Вегас» — жанр представления, когда публика приходит не на музыку, а посмотреть за огромные деньги на знаменитость), однако после бывал в России неоднократно. Последний его сольный концерт прошел в 2017 году в «Олимпийском» в рамках мирового турне «57th & 9th Tour».

The Prodigy Дата: 27 сентября 1997 года

27 сентября 1997 года Место: Манежная площадь, Москва На самом деле впервые одну из самых популярных электронных групп в истории привезли в Москву в 1995-м. Они выступили в концертном зале «Россия» всего для нескольких сотен человек — отечественный слушатель не был достаточно подготовлен к явлению. Британцы тогда пообещали, что не вернутся. Но через два года выпустили альбом «The Fat of the Land» и приехали снова, устроив настоящий рейв на Манежной площади. Бесплатное шоу посетили около 250 тыс. человек, людьми была заполнена и сама площадь, и все подступы к ней. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт был частью международного сноубордического шоу Ballantine`s Urban High. Напротив Исторического музея смонтировали трамплин с искусственным снегом Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images Клавишник The Prodigy Лирой Торнхилл вспоминал: «Какой-то инопланетный по атмосфере рейв, ни одного туалета, организация была на ужасном уровне, но люди пришли послушать Prodigy, и все получили то, что хотели» Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Концерт был частью международного сноубордического шоу Ballantine`s Urban High. Напротив Исторического музея смонтировали трамплин с искусственным снегом Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images Клавишник The Prodigy Лирой Торнхилл вспоминал: «Какой-то инопланетный по атмосфере рейв, ни одного туалета, организация была на ужасном уровне, но люди пришли послушать Prodigy, и все получили то, что хотели» Фото: Mick Hutson / Redferns / Getty Images «Назвать Prodigy легендарными можно хотя бы потому, что эта группа прочно ассоциируется с целым музыкальным направлением. Говорим "рейв" — подразумеваем Prodigy. Во всяком случае, в России начала 90-х рейв-тусовки, школьные дискотеки заполнялись как раз их хитами» («Коммерсант», 21 июня 2005 года). Видеозапись концерта легла в основу промо-кампании перед запуском телеканала «MTV Россия» в 1998-м. В следующий раз группа приехала в 2005-м, собрав полные «Лужники». Впоследствии она навещала российских фанатов чуть ли не каждый год, в последний раз — в 2018-м, сыграв не только в Москве, но и в Челябинске, Екатеринбурге и других городах.

The Rolling Stones Дата: 11 августа 1998 года

11 августа 1998 года Место: «Лужники», Москва «Это, возможно, последний шанс для нашей страны быть вписанной в ту главу истории мировой культуры ХХ века, которая называется "Британская рок-музыка". Потому что Rolling Stones наряду с Beatles — первые и последние классики этой музыки. "Катящиеся камни" к нам не катятся, а медленно приближаются вот уже 32 года — шаг за шагом. Хоть "Битлз" и пели "Назад в СССР", они на нашей 1/6 земного шара никогда не были» («Коммерсантъ», 8 августа 1998 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Если бы тур сдвинулся хотя бы на неделю, Кит Ричардс, Мик Джаггер, Чарли Уоттс и Ронни Вуд не гуляли бы по Красной площади в августе 1998-го — 17 августа в стране произошел дефолт, приезд группы в Россию стал бы финансово невозможным Фото: Reuters За неделю до концерта в Москву прибыли 52 огромных грузовика с оборудованием. Группа везла абсолютно все свое: от гигантских элементов сцены до звука, света и спецэффектов Фото: Reuters Контракт с «Камнями» подписывался в условиях жесткой конкуренции, из-за чего гонорар группы вырос до гигантской по тем временам суммы — почти $2 млн Фото: Reuters Лидер группы Мик Джаггер Фото: Роман Денисов / ТАСС Следующая фотография 1 / 4 Если бы тур сдвинулся хотя бы на неделю, Кит Ричардс, Мик Джаггер, Чарли Уоттс и Ронни Вуд не гуляли бы по Красной площади в августе 1998-го — 17 августа в стране произошел дефолт, приезд группы в Россию стал бы финансово невозможным Фото: Reuters За неделю до концерта в Москву прибыли 52 огромных грузовика с оборудованием. Группа везла абсолютно все свое: от гигантских элементов сцены до звука, света и спецэффектов Фото: Reuters Контракт с «Камнями» подписывался в условиях жесткой конкуренции, из-за чего гонорар группы вырос до гигантской по тем временам суммы — почти $2 млн Фото: Reuters Лидер группы Мик Джаггер Фото: Роман Денисов / ТАСС Оказаться в Москве Rolling Stones хотели еще в 1960-х, но тогда советское руководство гастроли не согласовало. На пике перестройки, в конце 1980-х, даже называли дату их концерта, но он вновь не состоялся. За неделю до дефолта 1998-го в рамках турне «Bridges to Babylon» под проливным дождем британские легенды собрали 45 тыс. человек. На разогреве выступал «Сплин». Второй и последний концерт в России группа дала в 2007 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Фронтмен группы Мик Джаггер отметил в городе на Неве и свой день рождения, устроив вечеринку в ретро-стиле в одном из дворцов.

Red Hot Chili Peppers Дата: 14 августа 1999 года

14 августа 1999 года Место: Васильевский спуск, Москва Одна из самых эпатажных групп конца ХХ века была специальным гостем фестиваля MTV «Party`Я» и выступала на бесплатном концерте перед 200 тыс. зрителей. Корреспондент «Ъ» наблюдал, как первым на сцену выскочил бас-гитарист Майкл Бэлзари, исполнив прыжок через голову, барабанщик Чад Смит жонглировал палочками, бросая их в толпу, а Энтони Кидис разделся по пояс, вызвав несколько обмороков у поклонниц. Концерт вызвал критику со стороны Русской православной церкви из-за соседства рок-шоу с храмом Василия Блаженного. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лид-вокалист «Перцев» Энтони Кидис (на фото справа) в интервью «Ъ» 14 августа 1999 года: «Когда живешь в Америке, все время думаешь о России. Как о сказочной далекой стране. Правда, раньше нас пугали, что вы на нас скинете атомную бомбу. И чем взрослее ты становишься, тем больше понимаешь, что хотел бы попасть в Россию и посмотреть все своими глазами. Это место, которое вдохновляет, чтобы написать какие-то строчки» Фото: Ivan Nikitin / Getty Images Концерт на фоне храма Василия Блаженного продлился всего 45 минут Фото: Ivan Nikitin / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Лид-вокалист «Перцев» Энтони Кидис (на фото справа) в интервью «Ъ» 14 августа 1999 года: «Когда живешь в Америке, все время думаешь о России. Как о сказочной далекой стране. Правда, раньше нас пугали, что вы на нас скинете атомную бомбу. И чем взрослее ты становишься, тем больше понимаешь, что хотел бы попасть в Россию и посмотреть все своими глазами. Это место, которое вдохновляет, чтобы написать какие-то строчки» Фото: Ivan Nikitin / Getty Images Концерт на фоне храма Василия Блаженного продлился всего 45 минут Фото: Ivan Nikitin / Getty Images «Уже за полтора часа до начала шоу пробиться к сцене без специальных пропусков было невозможно… Наиболее прозорливые фанаты занимали места на фасаде церкви Святой Варвары, немногочисленных деревьях и даже на столбах городского освещения… Вольготнее других чувствовали себя постояльцы гостиниц "Россия" и "Балчуг", наблюдавшие концерт из окон собственных номеров, а также инкогнито официального вида, взиравший на происходящее с Царской башни Кремлевской стены» («Коммерсантъ», 17 августа 1999 года). «Перцы» приезжали к российским фанатам еще два раза — в 2012-м в рамках тура в поддержку альбома «I’m with You» и 2016-м в качестве хедлайнера на фестивале «Park Live».

Rammstein Дата: 17 ноября 2001 года

17 ноября 2001 года Место: «Лужники», Москва Первое в России выступление метал-группы прошло в рамках турне в поддержку альбома «Mutter» и собрало 15 тыс. зрителей. Москвичам, а затем петербуржцам немцы показали фирменное огненное шоу, не имевшее аналогов в мире. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Огонь — главный символ и визитная карточка концертных шоу немецкой группы Rammstein Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Лидер и вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Вопреки опасениям нескольких тысяч милиционеров и многочисленной службы безопасности «Лужников», двухчасовое выступление с феерическим огненным шоу обошлось без членовредительства и поджогов Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Огонь — главный символ и визитная карточка концертных шоу немецкой группы Rammstein Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Лидер и вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото Вопреки опасениям нескольких тысяч милиционеров и многочисленной службы безопасности «Лужников», двухчасовое выступление с феерическим огненным шоу обошлось без членовредительства и поджогов Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ / купить фото «Тех, у кого билеты были, выстраивали в длиннющую очередь и пропускали через четыре кордона, чтобы изъять все лишнее. Лишним в этот вечер считалось не только колющее и режущее, но и зажигалки, и спички, и любые пластиковые бутылки (включая кефир и йогурты). Московские власти опасались, что поклонники Rammstein подожгут "Лужники" и в порыве страсти вскроют себе вены» («Коммерсант», 19 ноября 2001 года). В 2002-м мэр Москвы Юрий Лужков запретил концерт группы в Тушино, аргументируя решение опасностью массовых беспорядков. Всего Rammstein приезжали в Россию пять раз. Лидер группы Тилль Линдеман несколько раз наведывался и без коллег: в 2020-м он дал на «ВТБ Арене» два концерта в рамках турне своего сайд-проекта Lindemann.

Пол Маккартни Дата: 24 мая 2003 года

24 мая 2003 года Место: Красная площадь, Москва Один из основателей британской рок-группы The Beatles выступил в рамках мирового турне «Back in The World». 16-кратного обладателя «Грэмми» в центре Москвы слушали 20 тыс. человек, в первых рядах сидели бок о бок мэр Москвы Юрий Лужков, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и президент РФ Владимир Путин. Последний даже провел с господином Маккартни встречу в своей кремлевской квартире, за чем наблюдал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников: «Словно сжалившись над музыкантом, Владимир Путин сказал то, чего от него и ждали: что все в СССР было чрезмерно заидеологизировано и считалось, что песни "Битлз" — это пропаганда чуждой идеологии, и никому не приходило в голову, что это пропаганда общечеловеческих ценностей... Он сказал и про глоток свободы, которым на самом деле стали песни "Битлз"» («Коммерсант», 26 мая 2023 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певец и композитор Пол Маккартни впервые за свою 40-летнюю карьеру выступал в Москве на Красной площади Фото: Алексей Панов / РИА Новости «Битла» бок о бок слушали мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Владимир Путин и музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Фото: Алексей Панов / ТАСС Шоу длилось почти три часа Фото: Алексей Панов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 Певец и композитор Пол Маккартни впервые за свою 40-летнюю карьеру выступал в Москве на Красной площади Фото: Алексей Панов / РИА Новости «Битла» бок о бок слушали мэр Москвы Юрий Лужков, президент РФ Владимир Путин и музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Фото: Алексей Панов / ТАСС Шоу длилось почти три часа Фото: Алексей Панов / РИА Новости «Впервые за все время пафосных концертов на Красной площади партер встал и пританцовывал. Все эти мальчишки 60–70-х годов прошлого века, сегодняшние российские капитаны политики и бизнеса, снова стали мальчишками» («Известия», 25 мая 2003 года). Пол Маккартни посещал потом Россию с концертами еще дважды: в 2004 году сыграл на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, а в 2011-м собрал полный «Олимпийский».

Джо Кокер Дата: 14 сентября 2005 года

14 сентября 2005 года Место: Красная площадь, Москва Впервые ветеран Вудстока приехал в Россию на гастроли в 1995 году и с тех пор возвращался каждые пару-тройку лет вплоть до своей кончины в 2014-м. Самым известным выступлением был концерт в рамках мирового турне «Heart & Soul» — на Васильевском спуске тогда собралось 10 тыс. зрителей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Особый восторг публики вызвала песня «My Father's Son», которую Джо Кокер посвятил России Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото «Он с самого начала щедро делился с залом своим best of, правда, зал, слегка затюканный фсошниками, требовавшими не покидать своих мест, реагировал сдержанными аплодисментами… Публике после концерта тоже не хватало слов выразить свои чувства. Уходя с Васильевского, услышал, как кто-то сказал: "Кокер нас просто задушил... в объятиях"» («Известия», 16 сентября 2005 года) Фото: Федор Савинцев / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Особый восторг публики вызвала песня «My Father's Son», которую Джо Кокер посвятил России Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото «Он с самого начала щедро делился с залом своим best of, правда, зал, слегка затюканный фсошниками, требовавшими не покидать своих мест, реагировал сдержанными аплодисментами… Публике после концерта тоже не хватало слов выразить свои чувства. Уходя с Васильевского, услышал, как кто-то сказал: "Кокер нас просто задушил... в объятиях"» («Известия», 16 сентября 2005 года) Фото: Федор Савинцев / ТАСС «Солидные дядечки в костюмах, которые занимали большую часть сидячего партера, вскакивали с мест и с душой подпевали любимым песням. Музыканты Кокера сделали все, чтобы продемонстрировать, что в России они чувствуют себя как дома: саксофонист красовался в shapka, одна из бэк-вокалисток — в майке с надписью "Москва"» («Коммерсантъ», 16 сентября 2005 года).

Шакира Дата: 22 июля 2006 года

22 июля 2006 года Место: Красная площадь, Москва Колумбийская певица вместе с хип-хоп-группой The Black Eyed Peas были хедлайнерами фестиваля «Красное лето», организованного МТС в рамках своего ребрендинга (новым логотипом компании тогда стал красный квадрат с белым яйцом). Концерт на Васильевском спуске собрал 35 тыс. человек. На разогреве пели Дима Билан и t.A.T.u. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шакира заигрывала с членами группы, спускалась в партер к зрителям, болтала по-русски и всячески провоцировала публику подпевать ей строчки из хитов «La Tortura», «My Hips Don`t Lie» Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото Колумбийская певица на Васильевском спуске Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Шакира заигрывала с членами группы, спускалась в партер к зрителям, болтала по-русски и всячески провоцировала публику подпевать ей строчки из хитов «La Tortura», «My Hips Don`t Lie» Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото Колумбийская певица на Васильевском спуске Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ / купить фото «Перетерпев юных певиц, публика взревела при появлении Шакиры. Крохотная колумбийка с огромной шевелюрой вышла на сцену в скромной черной маечке и брючках, что не располагало к ее коронному танцу. Но вскоре певица сменила костюм, и стало очевидно, что Шакира в Москве сделала ставку на образ восточной красавицы... Под конец выступления пушки у сцены выпалили в воздух разноцветные листочки бумаги, так что храм Василия Блаженного на несколько мгновений превратился в увеличенную копию сувенира "шар со снегом"» («Коммерсантъ», 24 июля 2006 года). Второй и последний раз колумбийка приезжала в 2011-м в рамках тура «The Sun Comes Out World Tour», выступала в «Петербургском» в Питере и в московском «Олимпийском».

Мадонна Дата: 12 сентября 2006 года

12 сентября 2006 года Место: «Лужники», Москва Событие, ставшее легендой еще до своего начала,— так СМИ называли первое выступление главной поп-дивы мира в Москве. Концерт проходил в рамках турне «Confessions Tour», посвященного альбому «Confessions on a Dance Floor». Собрав толпу в 50 тыс. поклонников, певица в терновом венце исполнила песню Live to Tell на огромном зеркальном кресте из стразов, чем вызвала недовольство РПЦ. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Известно, что общий вес оборудования для шоу Мадонны составлял 200 тонн, что эквивалентно весу корабля Фото: Александр Саверкин / ТАСС Поп-певица приветствует «Лужники» Фото: Александр Саверкин / ТАСС СМИ называли концерт Мадонны в Москве эпохальным событием Фото: Sergei Ilnitsky / AP Следующая фотография 1 / 3 Известно, что общий вес оборудования для шоу Мадонны составлял 200 тонн, что эквивалентно весу корабля Фото: Александр Саверкин / ТАСС Поп-певица приветствует «Лужники» Фото: Александр Саверкин / ТАСС СМИ называли концерт Мадонны в Москве эпохальным событием Фото: Sergei Ilnitsky / AP «Этот стразовый диско-крест, которым нас столько пугали, выглядел не религиозным символом, а поп-артистским объектом. Этакое фантастически увеличенное ювелирное украшение вроде тех, которые вешают всуе на себя дамы и господа разной степени набожности. Распятую на этой гигантской бижу Мадонну можно было бы назвать не мученицей веры, но жертвой моды. Если бы параллельно с этим гламурным распятием на экране не появлялись призывы помочь больным СПИДом детям и www-адреса соответствующих фондов» («Коммерсантъ» 13 сентября 2006 года). Известная постоянным переосмыслением своего образа и музыки Мадонна являлась российской публике еще дважды: в 2009 и в 2012 годах. Последний тур вышел еще более скандальным по сравнению с предыдущими — на певицу сыпались обвинения в попрании святынь всех видов и конфигураций.

Kiss Дата: 24 мая 2008 года

24 мая 2008 года Место: «Олимпийский», Москва Мастера костюмированного рока несколько раз безуспешно пытались выступить в России, но тому мешали разные обстоятельства. К примеру, в 1999 году, в разгар бомбардировок Сербии силами НАТО и начавшейся в РФ антиамериканской кампании, Kiss сама отменила выступления, «чтобы не стать мишенью агрессии». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Факт явления народу разрисованных каноническим гримом основателей команды Пола Стэнли и Джина Симмонса в сопровождении новобранцев позднего периода истории Kiss Томми Тайера и Эрика Сингера сам по себе был событием Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Группа просто сыграла по порядку все песни с альбома «Alive!» плюс шесть самых главных хитов Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Факт явления народу разрисованных каноническим гримом основателей команды Пола Стэнли и Джина Симмонса в сопровождении новобранцев позднего периода истории Kiss Томми Тайера и Эрика Сингера сам по себе был событием Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Группа просто сыграла по порядку все песни с альбома «Alive!» плюс шесть самых главных хитов Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Российская публика увидела и услышала квартет вживую спустя почти десять лет. Концерт состоялся в рамках турне «Alive/35 Tour», приуроченного к 35-летию коллектива. «В России, где в советские годы Kiss всерьез называли неонацистами, фанов группы давно не считают неблагонадежными элементами. На Kiss пришло ровно столько людей, сколько и на любой другой аншлаговый концерт… Факт явления народу разрисованных каноническим гримом основателей команды Пола Стэнли и Джина Симмонса в сопровождении новобранцев позднего периода истории Kiss Томми Тайера и Эрика Сингера сам по себе был событием» («Коммерсантъ», 26 мая 2008 года). Впоследствии рокеры приезжали в Россию еще дважды: в 2017 и 2019 годах. В 2023-м группа распалась.

Рианна Дата: 23 марта 2008 года

23 марта 2008 года Место: «Олимпийский», Москва 19-летняя певица с Барбадоса Рианна выступала в рамках турне «Good Girl Gone Bad Tour» на волне огромной популярности своего трека «Umbrella» — главного хита 2007-го. Разогревала публику певица Елка. Шоу собрало 12 тыс. зрителей и было единственным публичным концертом исполнительницы в России. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исполнительница главного шлягера 2007 года «Umbrella» собрала главную крытую площадку российской столицы Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото Кульминацией основной части шоу было исполнение песни «Shut Up And Drive», проникнутой тематикой автогонок Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Исполнительница главного шлягера 2007 года «Umbrella» собрала главную крытую площадку российской столицы Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото Кульминацией основной части шоу было исполнение песни «Shut Up And Drive», проникнутой тематикой автогонок Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ / купить фото «У госпожи Рианны довольно характерный, узнаваемый тембр, но, несмотря на три альбома в творческом багаже, владение голосом далеко от виртуозности... Зато Рианна эффектно выглядела. Кожаные наряды агрессивно-сексуального вида, боевая раскраска, знакомая по клипам, танцы с плетками в стиле садомазо — Рианна прежде всего создавала экшн, а уже потом пела» («Коммерсантъ», 25 марта 2008 года).

Бритни Спирс Дата: 19 июля 2009 года

19 июля 2009 года Место: Ледовый дворец, Санкт-Петербург В рамках турне «The Circus» американская поп-принцесса сначала прибыла в город на Неве. А потом перебралась на арену «Олимпийского» в Москве. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бритни Спирс и ее «Цирк» Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Спорткомплекс «Олимпийский» был самой большой площадкой из всех пунктов европейского турне певицы Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Как и положено эстрадной диве, Бритни Спирс много танцевала и часто меняла наряды Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Бритни Спирс и ее «Цирк» Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Спорткомплекс «Олимпийский» был самой большой площадкой из всех пунктов европейского турне певицы Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Как и положено эстрадной диве, Бритни Спирс много танцевала и часто меняла наряды Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ / купить фото Цирк как название шоу не был метафорой. По европейским городам с певицей ездила полноценная балаганная труппа из 250 человек — танцоры, музыканты, акробаты и фокусники. Не было только животных. В Москве на разогреве пели «Ранетки». «Олимпийский» был полон. «Почти сразу стало ясно, что концерт Бритни Спирс — шоу для девочек. Представительницы женского пола не просто преобладали с существенным перевесом — они вели себя так, будто мужчин (то есть бойфрендов и чужих пап) в зале нет вовсе. Мужским туалетом барышни пользовались в грандиозных количествах, а пробираясь по рядам к своим местам, не гнушались самого тесного контакта с лицами противоположного пола, которых для них, похоже, в этот вечер просто не существовало» («Коммерсантъ», 23 июля 2008 года). Второй и последний раз российских фанаток Бритни радовала в 2011 году в ходе турне «Femme Fatale Tour», также посетив и Москву, и Санкт-Петербург.

Linkin Park Дата: 23 июня 2011 года

23 июня 2011 года Место: Васильевский спуск, Москва Linkin Park не раз приезжала в Россию: в 2007 и 2009 годах они давали концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В 2011-м музыканты вернулись, чтобы выступить в рамках рекламной кампании третьей части фильма «Трансформеры». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выступление Linkin Park на Васильевском спуске по случаю мировой премьеры американского фильма «Трансформеры 3». Группа записала для блокбастера саундтрек Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ / купить фото Солист группы Честер Беннингтон Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Выступление Linkin Park на Васильевском спуске по случаю мировой премьеры американского фильма «Трансформеры 3». Группа записала для блокбастера саундтрек Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ / купить фото Солист группы Честер Беннингтон Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ / купить фото Солист Честер Беннингтон вспоминал: «Я чувствовал тяжесть тех лет, когда я рос и мне говорили, что это запретное место». Хотя шоу заявлялось как бесплатное, в итоге вход был по пригласительным. На площадку попали около 10 тыс. человек. «Счастливчики, как-то просочившиеся на заветный склон, где стояла широкая двухуровневая сцена для Linkin Park, сделали это часа за три до концерта и томились в периметре, также оцепленном полицейскими подразделениями. Пришедшим ближе к началу концерта в лучшем случае светило перейти по мосту на замоскворецкую сторону и прислушиваться оттуда к музыке на другом берегу» («Известия», 24 июня 2011 года). В 2014 году в рамках тура «The Hunting Party» музыканты дали концерты в Санкт-Петербурге и Москве, а в 2015-м выступили в столичном «Олимпийском». После самоубийства Честера Беннингтона в 2017-м участник группы Майк Шинода несколько раз приезжал в Россию с сольными выступлениями.

Леди Гага Дата: 9 декабря 2012 года

9 декабря 2012 года Место: «Петербургский», Санкт-Петербург Американская певица предстала перед широкой российской публикой с масштабным шоу «The Born This Way Ball» сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве. Московские поклонники, несмотря на мороз, встречали ее у аэропорта и гостиницы. Дарили подарки: огромную плюшевую собаку, футболку с надписью «Мамочка маленьких русских монстров» и матрешку, каждая куколка которой изображала певицу в одном из ее образов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леди Гага и поклонники. Московский аэропорт «Внуково-3» Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Автограф-сессия началась почти сразу после посадки самолета Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Перфоманс Леди Гаги в «Олимпийском» Фото: Анна Салынская / РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 Леди Гага и поклонники. Московский аэропорт «Внуково-3» Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Автограф-сессия началась почти сразу после посадки самолета Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Перфоманс Леди Гаги в «Олимпийском» Фото: Анна Салынская / РИА Новости Концерт в «Олимпийском» певица открывала словами: «Добро пожаловать на Born This Way Ball. У вас есть шанс, один шанс сегодня вечером бороться за свои права. Сегодня это мой дом, Россия, в нем вы можете быть кем угодно». Больше поп-звезда в Россию не приезжала. «У шоу довольно заковыристый сценарий. Леди Гага, привыкшая брать все, что плохо лежит, явно вдохновлялась сюжетом Дэвида Боуи о пришельце-рокере Зигги Стардасте, но это Зигги Стардаст, переписанный школьной командой КВН под действием большой дозы энергетика "ягуар". А главный источник вдохновения — это, конечно, Мадонна» («Коммерсантъ», 14 декабря 2012 года).

BTS Дата: 14 июня 2014 года

14 июня 2014 года Место: ВДНХ, Москва Спустя год после своего дебюта знаменитый ныне южнокорейский бой-бэнд впервые посетил Москву в качестве хедлайнера фестиваля «Мост в Корею», приуроченного к отмене визового режима между Россией и Южной Кореей. Группа заменила коллектив Block B, который не смог приехать, и помимо выступления выполняла роль судей на K-Pop World Festival 2014 — танцевальном конкурсе для любителей корейской музыки. Посмотреть на них собралось 5 тыс. поклонников. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Мост в Корею» был нацелен на укрепление туризма между двумя странами. BTS тогда не были известными всему миру, прорыв случится в 2015 году с выходом альбома из серии «The Most Beautiful Moment in Life»

Фото: @btstimenews Фестиваль «Мост в Корею» был нацелен на укрепление туризма между двумя странами. BTS тогда не были известными всему миру, прорыв случится в 2015 году с выходом альбома из серии «The Most Beautiful Moment in Life»

Фото: @btstimenews «BTS исполнили всего по четыре песни в субботу и в воскресенье (+ корейскую народную Ариран), но народу собралось как на настоящий концерт… многих прохожих привело в шок такое количество визжащих фанатов, подпевающих стройным хором "каким-то неизвестным мальчикам" на сцене. А сами ребята из Bulletproof Boy Scouts также немало удивились такому количеству своих поклонников в далекой России» («Блокнот», 16 июня 2014 года). В 2020 году российские фанаты надеялись, что группа снова выступит в Москве в рамках юбилейного «Моста в Корею», приуроченного к 30-летию дипотношений России и Кореи, но запланированный тур был отменен из-за пандемии COVID-19.

Джастин Тимберлейк Дата: 15 мая 2014 года

15 мая 2014 года Место: «Петербургский», Санкт-Петербург Певец и прежде бывал в России, но на сцену не выходил: в 2011 году вместе с актрисой Милой Кунис он приезжал представлять фильм «Секс по дружбе», в 2013-м — картину «Va-банк». Через год господин Тимберлейк отправился в тур «The 20/20 Experience» в поддержку одноименного альбома. Выступил в Санкт-Петербурге, а спустя два дня дал первый и последний концерт в «Олимпийском». Оба шоу прошли при полных залах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джастин Тимберлейк во время фотосессии на крыше отеля Ritz-Carlton Фото: Сергей Карпов / ТАСС Премьера фильма режиссера Уилла Глака «Секс по дружбе» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Джастин Тимберлейк во время фотосессии на крыше отеля Ritz-Carlton Фото: Сергей Карпов / ТАСС Премьера фильма режиссера Уилла Глака «Секс по дружбе» в кинотеатре «Октябрь» Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ / купить фото «Бешеный ажиотаж вокруг концерта Джастина Тимберлейка в России, все эти долгие паузы для оваций — это почти необъяснимый феномен. За весь концерт он не издал ни одной ноты, генетически близкой русскому уху, это был сплошной фанк, R'n'B и электросоул, никакой прямой бочки, никакого цыганского минора. Если его здесь и любят за музыку, то только лишь за проступающий в ней отраженный свет Майкла Джексона» («Коммерсантъ», 20 мая 2014 года).

Билли Айлиш Дата: 27 августа 2019 года

27 августа 2019 года Место: «Мегаспорт», Москва Первая звезда поколения Z приезжала в Россию с концертами лишь однажды. 17-летняя певица вышла на сцену в Москве, потом в Санкт-Петербурге. Выступления прошли в рамках мирового турне «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2019 году Билли Айлиш стала главной музыкальной сенсацией мира, выпустив альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото 17-летняя певица во дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Поклонники Билли Айлиш Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 3 В 2019 году Билли Айлиш стала главной музыкальной сенсацией мира, выпустив альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото 17-летняя певица во дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Поклонники Билли Айлиш Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ / купить фото Столичный дворец «Мегаспорт» был заполнен 15 тыс. школьниц. За несколько дней до поезди певица победила в трех номинациях на MTV Video Music Awards с хитом «Bad Guy», самой популярной песней в мире на тот момент. «Сложно припомнить пример, когда популярный артист с огромной фанатской базой в России дебютировал в наших краях настолько вовремя. Если аудитория Muse, Rammstein или Imagine Dragons росла здесь прямо пропорционально мировой славе, то Билли Айлиш приехала в самый удачный момент. Аудитория знала каждое слово каждой песни, дети выкрикивали их настолько громко, насколько позволяли голосовые связки» («Коммерсантъ», 29 августа 2019 года).

Андрей Егупец