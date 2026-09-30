Полиция Петербурга проверяет организаторов концертов Уэста на мошенничество

Полиция Санкт-Петербурга начала доследственную проверку в отношении организаторов несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста на предмет возможного мошенничества. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Проверку проводит УМВД по Петроградскому району. По словам собеседника «Ъ», поводом для нее могло стать обращение депутата ЗакСа, к которому обратились покупатели билетов. По данным источника, некоторые зрители столкнулись с отказом в возврате денег за отмененное выступление.

Речь идет об ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), которое занималось организацией концертов. Собранные материалы планируется передать в Москву, поскольку компания зарегистрирована в столице. После этого решение о возможном возбуждении уголовного дела и необходимости дальнейшей проверки будет принимать центральный аппарат МВД. Проверка проводится по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Концерты Канье Уэста планировались в Петербурге на 10 и 11 октября, однако позднее были отменены. После этого покупатели билетов начали добиваться возврата денег, в том числе через суд. В нескольких российских городах к организатору уже предъявлены соответствующие требования. Само агентство все еще не прокомментировало официально ситуацию.

Карина Дроздецкая