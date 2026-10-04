Премиальные туры определяются с форматом

Экспедиция на яхте, поездка в Японию со звездой и отдых на частном острове: участники отрасли рассказали “Ъ FM” о самых элитных турах, за которые готовы платить россияне. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что наиболее дорогая поездка в летний сезон стоила покупателям 30 млн руб. За эту сумму 10 россиян отдохнули месяц в Анталье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Однако собеседники “Ъ FM” подчеркивают, что это рекорд лишь для массового сегмента. Стоимость премиум-туров в разы выше. Эксклюзивная поездка, организованная под клиента, вполне может обойтись в 1 млрд руб. И варианты отдыха здесь могут быть самыми разными, рассказала руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр:

«Предел чека далеко не 30 млн руб. Это и 80 млн руб., и 100 млн руб., и более. Просто это не афишируется, потому что в премиальном сегменте принято все же соблюдать конфиденциальность. Так, семья из четырех человек забронировала тур за 30 млн руб. в Турции.

Самые дорогие пакеты сейчас — это экспедиционные маршруты на люксовых яхтах, которые становятся трендом у премиальной аудитории. Здесь цена без перелета на человека может выходить за 2-3 млн руб. Это Северный полюс, Африка. Сейчас компания из 14 человек заезжает на Курилы, там чек достаточно серьезный.

Бронируются отели, виллы и даже отдельные острова на Мальдивах. Там ночь может стоить порядка $100 тыс., и это не предел.

Есть туры и в Японию, одну из самых дорогих стран. Там достаточно дорогие экскурсии, если их брать в индивидуальном порядке. Также пользуются спросом люксовые авторские круизы, в которых принимают участие российские селебрити. Допустим, недавно наши туристы ездили в Японию с Владимиром Познером, в Южную Корею — с Сергеем Минаевым. Это очень высокие чеки.

Есть еще более премиальные селективные туры, когда люди уезжают на маленькие острова в Карибском бассейне. Туры в Латинскую Америку сейчас достаточно дорогие, потому что туда закладывается серьезный бюджет на перелет: только билеты обходятся в семье от 5 млн руб. Что касается Турции, то арендовать виллу в Бодруме стоит от €40 тыс. за ночь. Люди бронируют их на месяц и приезжают целыми семьями».

Спрос в элитном туристическом рынке остается стабильно высоким, подчеркнул гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов. Интерес у состоятельных россиян, по его словам, вызывают и эксклюзивные отели на островах:

«Мы регулярно продаем довольно дорогие туры. Например, на Мальдивах есть прекрасный отель Cheval Blanc, который принадлежит миллионеру Бернару Арно, владельцу группы LVMH. Или в Дубае есть замечательный The Royal Atlantis с номером, в котором жила Бейонсе во время открытия гостиницы. В зависимости от сезона и загрузки отдых здесь обойдется от $70 тыс. до $150 тыс.

При этом есть отели и курорты гораздо дороже. Так, Северный остров на Сейшелах известен тем, что здесь медовый отпуск провели принц Уильям и его жена. В таких локациях туристы могут потратить на отдых $1 млн, например, арендовать виллы для небольшой компании в семь-восемь человек. Кроме того, некоторые предпочитают уезжать на зимовку куда-нибудь в теплые страны, в частности, в Южную Африку либо на Бали.

Номер в отелях при этом может стоить $5-10 тыс. в сутки, а отдыхают там месяц-два-три. То есть верхняя планка весьма расплывчатая».

Самым дорогим проданным туром считается полет Ги Лалиберте на МКС в 2009 году. Тогда этот случай попал в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое туристическое путешествие на планете. Основатель Cirque du Soleil заплатил за услугу $35 млн. Бизнесмен отправился на орбиту на российском корабле «Союз». Тур продолжался 11 дней.

Ангелина Зотина