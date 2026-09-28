Ворота в рай откроют по тарифу

Россиянам станет труднее покупать туры на Мальдивы. Все из-за нового 17-процентного налога. С 1 октября государство вводит сбор для иностранных компаний, которые перепродают путевки. Он затронет маржу туроператоров и комиссии агентов. Однако, как заявили в Российском союзе туриндустрии, выполнить новое требование невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Серкевич / Коммерсантъ Фото: Валерия Серкевич / Коммерсантъ

Для уплаты сбора мальдивским властям нужен доступ к финансовым документам фирм в России. А для этого просто нет правовых механизмов, отмечает генеральный директор туроператора Space Travel и член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян:

«Налог, который должны платить компании, реализующие туристический продукт Мальдив, будет взиматься и с туроператоров, и с турагентов с той маржи, которую они зарабатывают. По сути это двойное налогообложение, которое закреплено в законодательстве определенными положениями, и по поводу Мальдив таких соглашений нет.

Факт оплаты тоже остается под большим вопросом в связи с тем, что санкционные требования, которые Мальдивы в части платежей исполняют, не позволяют российским юрлицам напрямую совершать платежи. При всем при этом уплата этого налога будет снижать российскую налоговую базу, а значит, операторы будут платить меньше за свою работу на территории России.

Это противоречит принципам закона и здравого смысла.

Во многом именно проблема с введением такого налога и является камнем преткновения по будущим объемам реализации туров на Мальдивы. В любом случае ни технической, ни практической составляющей стороны вопроса контроля, исполнения, корректности и введения такого налога сейчас в мире не существует».

Российский союз туриндустрии уже обратился в Минэкономразвития и в посольство Мальдив. Организация просит исключить российских операторов из этой программы хотя бы временно, пока власти республики не доработают закон. При этом участники рынка предлагают полностью прекратить продажи туров на острова. Но на такой шаг вряд ли кто-то пойдет, считают собеседники “Ъ FM”. Еще один вариант — перестать продвигать Мальдивы среди покупателей.

А такой исход беспокоит бизнес и на другой стороне, рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин:

«Наши партнеры и все предприниматели, которые работают на Мальдивах, находятся в шоковом и растрепанном состоянии, потому что никто не ожидал такого поворота событий. Недавно министр по туризму Мальдивской Республики был у нас в Москве, и мы встречались. Были заявлены огромные планы по количеству российских туристов. Сейчас туда ездят порядка 1,7 млн человек в год. Конечно, эта ситуация скажется на туристах.

Цены с 1 октября, скорее всего, вырастут.

Рост этот не будет каким-то аномальным, огромным. Если кто-то планировал поездку на Мальдивы, то лучше забронировать ее до 1 октября. Сейчас там самый сезон, спрос остается довольно высоким, и цены, особенно если не брать пятизвездочные luxury-курорты, довольно неплохие. Что будет после 1 октября, никто не знает. Наши партнеры на Мальдивах надеются, что мальдивские власти удастся достаточно оперативно убедить пересмотреть эту ситуацию».

Восьмую поправку к закону о налоге на товары и услуги приняли на Мальдивах в конце августа. С начала 2026 года страну посетили около 200 тыс. российских путешественников. При этом Россия уже несколько лет удерживает второе место среди всего иностранного турпотока. По словам собеседников “Ъ FM”, часть туристов может перераспределиться на другие направления. Среди них — Сейшелы и Маврикий.

Ангелина Зотина