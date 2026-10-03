Туристы распробовали «нишевый» курорт

Спрос на отдых в африканской стране с января 2026 года вырос в несколько раз, говорят представители турбизнеса. Причина — возобновление прямых регулярных рейсов между странами. Перелетами занимается компания Royal Air Maroc.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, активное бронирование осенних поездок в страну продолжается и сейчас, поскольку пляжный сезон в Марокко обычно продолжается до конца октября. Началась продажа туров и на новогодние праздники, но это уже экскурсионные путешествия.

Отдых в Марокко может быть довольно разнообразным, но стоит он недешево, рассказал “Ъ FM” вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян:

«Отдых в Марокко может проходить в двух форматах. Первый — классический пляжный туризм. Правда, сезон уже практически закончен. Отдыхают в это время люди, как правило, в Агадире, а туда требуется трансфер из Касабланки. В среднем путешествие на десять дней на двоих будет стоить от 250 тыс. руб. и выше.

При этом, если мы берем уровень “четыре звезды плюс” или даже “пять звезд”, то ценник будет в районе 400 тыс. руб.

Вторая тематика отдыха преобладает в зимний период — это экскурсионные маршруты по городам: туристы едут в Рабат, Агадир, Касабланка, Марракеш. Там экскурсионное обслуживание, как правило, имеет некую фиксированную стоимость, в среднем от 80 до 120 тыс. на человека, плюс трансфер. Стоимость билетов из России находится на уровне €600-750 на человека, при этом Марокко для российского рынка не вновь открытое направление. До пандемии у операторов туда были довольно обширные полетные программы.

Элитный туризм там тоже, конечно, есть. Один из премиальных курортов — One&Only или Mazagan Beach, сетевая цепочка премиальных отелей. One&Only, группа компаний Kersner, там шикарные комплексы. Плюс в Марокко еще туристов состоятельных привлекает талассотерапия и, конечно, очень актуален гольф».

Интерес россиян к отдыху в Марокко продолжит расти, предполагают участники рынка. Впрочем, массовым это направление не станет не только из-за цен, но и по причине высокой конкуренции, отмечает президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Марокко никогда не станет массовым направлением в силу разных причин. Основная — это то, что российские авиакомпании не имеют возможности туда летать. Перелетами занимается только одна марокканская авиакомпания, естественно, по монопольно высоким ценам.

Перелет в достаточно долгий — это крайний северо-запад Африки; время в пути из Москвы составляет шесть часов.

Конкуренты Марокко, в первую очередь, — Арабские Эмираты, Египет, Тунис. Там, кстати, намного более дешевые билеты, туда летают в том числе и российские авиакомпании. Марокканскому перевозчику нет никакого смысла бороться за пассажира — мы здесь не видим никаких перспектив для массового туризма. Оно так и останется “нишевым” направлением».

Число перелетов между Россией и Марокко в ближайшее время должно увеличиться. С конца октября 2026 года количество рейсов из аэропорта Касабланки в Москву увеличится с девяти в неделю до двух в день.

Андрей Загорский