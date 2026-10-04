ОПЕК+ выразил обеспокоенность из-за ударов по энергообъектам

Члены мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании обсудили атаки на энергетические объекты. Они выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями таких ударов и указали на риски для общей системы энергоснабжения.

«Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения»,— указано в заявлении JMMC. Члены комитета обратили внимание, что такие действия увеличивают волатильность рынка.

В состав комитета входят Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир, Венесуэла и Саудовская Аравия. Территория последней регулярно подвергается ударам после активизации конфликта с хуситами. С июля движение «Ансар Аллах» неоднократно атаковало заводы Saudi Aramco — одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.