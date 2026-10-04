ОПЕК+ выразил обеспокоенность из-за ударов по энергообъектам
Члены мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании обсудили атаки на энергетические объекты. Они выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями таких ударов и указали на риски для общей системы энергоснабжения.
«Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения»,— указано в заявлении JMMC. Члены комитета обратили внимание, что такие действия увеличивают волатильность рынка.
В состав комитета входят Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир, Венесуэла и Саудовская Аравия. Территория последней регулярно подвергается ударам после активизации конфликта с хуситами. С июля движение «Ансар Аллах» неоднократно атаковало заводы Saudi Aramco — одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.
Для рынка удар по энергетическому объекту означает риск не только физической потери мощности, но и задержки поставок. В конце июля 2026 года перебои с нефтью в Персидском заливе снова росли из-за замедления движения танкеров через Ормузский пролив, а прогноз восстановления добычи на Ближнем Востоке был перенесен с сентября 2026 года на начало 2027 года.
Масштаб последствий зависит от того, какой узел поврежден. В ноябре 2020 года атака вывела из строя один резервуар на объекте, обслуживавшем внутреннее потребление: пожар потушили за 40 минут, работоспособность восстановили за три часа, а нефтяной рынок почти не отреагировал, поскольку экспортная инфраструктура не пострадала. В июне 2026 года добыча нефти в России сократилась до 8,92 млн баррелей в сутки и оставалась на 760 тыс. баррелей в сутки ниже квот на фоне атак на инфраструктуру.