По предварительным данным, инцидент произошел в декабре 2025 года. Медик пытался реанимировать пациентку, после чего констатировал ее смерть. Женщину отправили в морг, однако примерно через два часа сотрудник учреждения заметил, что она подает признаки жизни, и сообщил об этом врачу. Реаниматолог приехал в морг, повторно осмотрел пациентку и ввел ей препарат пропофол. После этого женщина скончалась.