Реаниматолога обвинили в убийстве попавшей по ошибке в морг пациентки
В Северодвинске Архангельской области возбуждено уголовное дело об убийстве 73-летней женщины, которую врач ошибочно признал умершей, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. По подозрению в преступлении задержан 29-летний врач-реаниматолог.
По предварительным данным, инцидент произошел в декабре 2025 года. Медик пытался реанимировать пациентку, после чего констатировал ее смерть. Женщину отправили в морг, однако примерно через два часа сотрудник учреждения заметил, что она подает признаки жизни, и сообщил об этом врачу. Реаниматолог приехал в морг, повторно осмотрел пациентку и ввел ей препарат пропофол. После этого женщина скончалась.
Следствие рассматривает произошедшее как умышленное убийство человека, заведомо находившегося в беспомощном состоянии. По предварительной версии, врач мог намеренно лишить женщину жизни, чтобы скрыть собственную ошибку.