Мосты в пролете
Транспортные сооружения по всей России нуждаются в экстренном ремонте
Почти 6 тыс. мостов на региональных и муниципальных дорогах находятся в аварийном или предаварийном состоянии и требуют срочного ремонта. При этом картина далеко не полная: информация о проведенной диагностике есть только по 21% объектов, состояние остальных неизвестно. Такие данные представил Российский дорожный научно-исследовательский институт. В Совете федерации видят в сложившейся ситуации серьезную проблему и призывают регионы заранее планировать расходы на диагностику.
Ситуация с автомобильными мостами обсуждалась на одной из сессий начавшейся 18 ноября в Москве «Транспортной недели». Заместитель главы Минтранса Игорь Костюченко привел данные, согласно которым с 2019 года в ходе реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» отремонтировано более 3 тыс. объектов, в том числе за счет 130 млрд руб. федеральных средств. По итогам 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 127 мостов после ремонта.
Гендиректор Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ; входит в структуру Минтранса) Александр Бедусенко привел данные, согласно которым все 10 тыс. мостов на федеральной сети прошли проверку и только 0,2% признаны аварийными. На региональной и муниципальной сетях ситуация хуже: из расположенных там 53,7 тыс. объектов 5,9 тыс. мостов находятся и в аварийном или предаварийном состоянии. На Дальнем Востоке проблема стоит острее, сказал господин Бедусенко, есть регионы, где более 20% мостов находятся в ненормативном состоянии.
При этом картина неполная: только 21% сооружений прошли диагностику, по остальным информации нет или она устарела, сказал Александр Бедусенко.
Проверка мостов в среднем обходится в сумму от 400 тыс. до 1 млн руб.— это, по его словам, «несоизмеримо» со стоимостью восстановления моста после «тяжелого происшествия». Господин Бедусенко привел данные, согласно которым в 2026–2031 годах правительство РФ выделило 611 млрд руб. на ремонт 2,7 тыс. сооружений, но в этот перечень — по предложению регионов и муниципалитетов — почему-то попало только 11% аварийных мостов.
Масштаб проверок мостов нужно расширять, заявил сенатор Евгений Дитрих. «Пожалуйста, планируйте деньги в первую очередь на аварийные и предаварийные объекты,— сказал он, обращаясь к дорожникам.— Мы должны четко понимать их состояние и предотвращать ситуации, которые могут возникнуть в связи с происшествиями». Сенатор Игорь Тресков обратил внимание на данные РосдорНИИ, согласно которым в правительственную программу до 2031 года попали 3 тыс. объектов, не имеющих статуса аварийных. «Мы на площадке Совета федерации будем с регионами встречаться,— сказал он.— Необходимо обязательно предусматривать мероприятия по обследованию. В течение первого квартала 2027 года мы с каждым регионом эту работу проведем и проконтролируем».
Сенатор обратил внимание на то, что почти половина средств, выделяемых на ремонт мостов, обеспечивается федеральным бюджетом (237 млрд из 611 млрд руб. до 2031 года). «Значит, все необходимые рычаги (влияния на субъекты.— “Ъ”) есть»,— заключил Игорь Тресков.
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко говорил о проблемах, возникающих при эксплуатации мостов. Он сказал, что бизнес зачастую пытается «вытащить» из каждой поездки максимальную прибыль за счет перевозки сверхнормативных грузов (с превышением разрешенной нагрузки на ось), что приводит к износу инфраструктуры. Глава Бурятии Алексей Цыденов затронул эту же тему, предложив дать регионам право администрировать нарушения весогабаритных параметров на региональных дорогах (сейчас это полномочия Ространснадзора). Сегодня, отметил господин Цыденов, у инспекторов не хватает ресурсов, чтобы контролировать грузовой транспорт вручную, а автоматические системы контроля (с датчиками под асфальтом) водители обманывают. «Контроля на региональных дорогах как такового нет»,— резюмировал губернатор.