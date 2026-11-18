Масштаб проверок мостов нужно расширять, заявил сенатор Евгений Дитрих. «Пожалуйста, планируйте деньги в первую очередь на аварийные и предаварийные объекты,— сказал он, обращаясь к дорожникам.— Мы должны четко понимать их состояние и предотвращать ситуации, которые могут возникнуть в связи с происшествиями». Сенатор Игорь Тресков обратил внимание на данные РосдорНИИ, согласно которым в правительственную программу до 2031 года попали 3 тыс. объектов, не имеющих статуса аварийных. «Мы на площадке Совета федерации будем с регионами встречаться,— сказал он.— Необходимо обязательно предусматривать мероприятия по обследованию. В течение первого квартала 2027 года мы с каждым регионом эту работу проведем и проконтролируем».