Россия осудила атаку США и Израиля на Иран

Министерство иностранных дел России назвало атаку США и Израиля на Иран «безрассудным шагом» и осудило действия Вашингтона и Тель-Авива. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами»,— заявили в МИД РФ. Там призвали международное сообщество, включая ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку действиям США и Израиля.

«Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму»,— указано в сообщении. В министерстве заявили, что США и Израиль открыто игнорируют «тяжелые последствия этих необдуманных шагов» для глобального режима нераспространения ядерного оружия, «краеугольным камнем которого является ДНЯО».

В МИД РФ заявили, что Вашингтон и Тель-Авив прикрываются «мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием». Бомбардировки ядерных объектов, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы, указали в ведомстве. США и Израиль не могут не понимать, что своими действиями фактически побуждают страны по всему миру обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз, сообщили в министерстве.

Министерство иностранных дел требует «немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования». Россия готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов, сообщили в ведомстве.

Сегодня США и Израиль начали военную операцию в Иране. Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие, взамен пообещав гарантировать «иммунитет». В противном случае их ждет «верная смерть». По его словам, военная операция позволит США добиться гарантий того, что Иран не обзаведется ядерным оружием. Дональд Трамп также призвал жителей Ирана воспользоваться моментом и свергнуть режим.