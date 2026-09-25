Хуситы заявили об ударах по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало стратегический объект в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и обстреляло объект нефтяной компании Saudi Aramco в Янбу. Сообщение группировки передает хуситский телеканал «Аль-Масира».

Объекты атаковали с помощью ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что снаряды достигли целей. Он добавил, что операцию провели в ответ на саудовскую агрессию и блокаду Йемена.

Представитель хуситов заявил, что с начала последнего витка эскалации Саудовская Аравия атаковала территорию Йемена 1018 раз. При авиаударах и ракетных обстрелах погибали гражданские, заявил он. Хуситы ответят на каждый удар по своей территории, заявил бригадный генерал.

Обострение конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, тянущегося с 2014 года, пришлось на начало июля, когда стороны возобновили взаимные обстрелы, а «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и захватила контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — альтернативой Ормузскому маршруту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».