Хуситы заявили об ударах по Эр-Рияду и объектам Saudi Aramco
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало стратегический объект в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и обстреляло объект нефтяной компании Saudi Aramco в Янбу. Сообщение группировки передает хуситский телеканал «Аль-Масира».
Объекты атаковали с помощью ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что снаряды достигли целей. Он добавил, что операцию провели в ответ на саудовскую агрессию и блокаду Йемена.
Представитель хуситов заявил, что с начала последнего витка эскалации Саудовская Аравия атаковала территорию Йемена 1018 раз. При авиаударах и ракетных обстрелах погибали гражданские, заявил он. Хуситы ответят на каждый удар по своей территории, заявил бригадный генерал.
Обострение конфликта между Саудовской Аравией и хуситами, тянущегося с 2014 года, пришлось на начало июля, когда стороны возобновили взаимные обстрелы, а «Ансар Аллах» перешло в наступление на территории Йемена. К середине сентября группировка закрепилась на западе Йемена и захватила контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — альтернативой Ормузскому маршруту.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хуситы прорубили окно к проливу».
Для устойчивости нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии уязвимы не только объемы добычи, но и маршруты вывоза: в сентябре 2019 года атаки йеменских повстанцев на нефтяные объекты лишили страну почти 60% добычи, а мировые поставки — 6%. В январе 2024 года Saudi Aramco продолжала перевозки по Красному морю и называла сопутствующие риски управляемыми, однако число судов, готовых идти этим маршрутом, сокращалось, а страхование дорожало; компания предупреждала, что со временем это скажется на стоимости перевозок.
Чувствительность системы усиливает география: Красное море на западе и Персидский залив на востоке затрудняют замену маршрутов, при этом сырая нефть и топливо поступают из района крупнейших месторождений и нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе.