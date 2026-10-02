«Ласточки» летят в Минск

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском может увеличить туристической поток между странами минимум на 50%. Такой прогноз дают собеседники “Ъ FM”. Накануне министры транспорта России и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между столицами. Ранее власти заявляли, что этот маршрут по приоритету идет вторым номером после скоростной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному, об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей.

По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 млн пассажиров. Самая быстрая — «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 км за семь часов. После строительства ВСМ время в пути составит три часа. И это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Туристам удобнее добираться, если время в пути составляет два-три часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда „РЖД“ запускает „Ласточки“ в те или иные туристические известные города, и мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь можно ожидать роста прибытия и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас видим шесть-семь проектов. Часть из них только внутрироссийские, сейчас появилось межгосударственное. Это будущее туризма».

За семь месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 млн человек. Российский минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 млн меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин:

«Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок, то есть высокий уровень транспортного спроса. В год нужно возить хотя бы 15-20 млн пассажиров, но нет такого потока на Минск. ВСМ — это самый прогрессивный современный тренд в железных дорогах. Найдутся ли на это деньги? Проект всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстояния до 1 тыс. км, до 1,5 тыс. только в формате high-speed railway, то есть ВСМ по-русски».

Перспективная сеть ВСМ включает в себя пять маршрутов: Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург, Москва — Ростов-на-Дону — Адлер, Москва — Минск, Москва — Рязань и Москва — Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Сейчас идет строительство только одной магистрали: Москва — Петербург. Теоретически в планах есть на далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска. Причем в лучшие времена, до ковида. В мирные времена эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить. Среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной».

Сроки реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель проекта обещают представить до 2029 года.

Юлия Савина