«Лечение уже началось»

11 августа 80-летие отменчает Анатолий Кашпировский. Широкой аудитории он стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Сеансы массового гипноза, которые позже назовут сеансами «массового психоза», смотрели от 180 до 200 млн человек по всей стране. Как врач-психотерапевт «заряжал» воду и проводил операции в прямом эфире — в фотогалерее “Ъ”.