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В октябре 1989 года весь СССР прильнул к телевизорам: на канале Центрального телевидения СССР состоялась первая трансляция передачи «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Чудо-врач «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание, исцелял от бородавок, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний

Фото: РИА НОВОСТИ

«Лечение уже началось»

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11 августа 80-летие отменчает Анатолий Кашпировский. Широкой аудитории он стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Сеансы массового гипноза, которые позже назовут сеансами «массового психоза», смотрели от 180 до 200 млн человек по всей стране. Как врач-психотерапевт «заряжал» воду и проводил операции в прямом эфире — в фотогалерее “Ъ”.


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