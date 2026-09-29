«Главная конкуренция идет за минуты у зарядного кабеля»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

Автомобили на батарейках это престижно. Тектонический сдвиг закрепил еще один дебютный электрокар от символа бензинового люкса — Bentley. Один из ключевых элементов модели Torcal — батарея — обеспечивает запас хода до 600 км по циклу WLTP, а заряд с 10% до 80% можно пополнить за 16 минут на быстрой ЭЗС.

Эти и прочие характеристики батареи хорошо иллюстрируют и сам факт появления электрокара у Bentley, и то, почему это произошло сейчас. Главная конкуренция в электромобилях идет не за мощность, а за минуты у зарядного кабеля. Пользователю важно быстро пополнять запас хода, желательно так же или стремительнее, чем на бензиновых АЗС.

Заметных успехов в этом плане достигли инженеры китайской Geely, например. Они представили технологию AI Smart Charging с пиковой мощностью свыше 2 МВт. При таких показателях нельзя просто подать больше энергии: батарею нужно защитить от перегрева и ускоренного износа. За это отвечают умные алгоритмы.

В испытаниях совместимые с AI Smart Charging электрокары Lynk & Co 10 и Zeekr 001 смогли пополнить заряд с 10% до 70% за 4,5 минуты, а с 10% до 97% — за 8 минут 40 секунд. Одновременно Geely делает ставку и на быструю замену батарей, так называемый своп. В этом вопросе компания нашла партнера — еще одного известного китайского автовендора NIO.

Один из крупнейших производителей тяговых батарей, CATL, недавно представил платформу Tectrans II для коммерческого транспорта. В старшей конфигурации производитель заявляет до 1 тыс. км пробега грузовика, зарядку до 80% за 25 минут и ресурс до 1,5 млн километров. Модули батареи стандартизированы: одну и ту же платформу можно не только подключать к зарядке, но и менять на станциях.

Похожий сценарий местный таксопарк уже реализует в городе Пенза. Там работает около десятка электрокаров Hongqi E-QM5, которые поддерживают быструю замену батарей. Машина заезжает на платформу, водитель даже не выходит. Система снимает разряженный аккумулятор и тут же устанавливает полный. На все уходит около двух минут. Энергия оплачивается по тарифу обычных ЭЗС. Для такси это не прихоть, а способ избежать простоя.

Александр Леви