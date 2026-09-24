Мощным моторам подогнали сбор

Альтернативный импорт автомобилей подорожает. С 2027 года коммерческие ставки утилизационного сбора вырастут на 10-20%. Негативно на ценах может отразиться и курс валют, говорят собеседники “Ъ FM”. Они отмечают, что на доставку машин «под заказ» сейчас нужно закладывать больше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Повышение ставок утильсбора не коснется машин с объемом двигателя менее 3 л и мощностью менее 160 л. с., которые ввозятся для личного пользования и не будут перепроданы ранее, чем через год. Для всех остальных ставки поднимутся на 10-20%. Покупать большие моторы, в том числе популярные V-образные восьмерки, будет дороже всего. Однако при стоимости, например, BMW X7 в 18 млн сумма индексации не покажется значительной, отмечает владелец салона «Авторевизорро» Кирилл Чернов:

«Авто подорожает где-то на 200-500 тыс. руб. Это если мы берем самые ходовые модели. По минимуму цены поднимутся на модели с маленькими моторами, по максимуму — на те, где трехлитровые и больше. Здесь гораздо больше влияет курс. Мой опыт подсказывает, что попытаться выиграть в эту игру с колебанием курса примерно то же самое, как в игровые автоматы. У нас таможня платится в рублях, но по курсу в евро. Соответственно, вы купили автомобиль, через 1,5 месяца он приехал, и вам нужно будет платить таможенную пошлину по актуальной стоимости валюты».

По данным «Автостата», с января по август 2026-го импорт новых автомобилей через Киргизию вырос в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2025-м. 80% из этих машин (а это 38 тыс.) — мощные автомобили с коммерческим утильсбором.

Через страны ЕАЭС доставляют в том числе китайские электрокары и гибриды. Но везут и более привычные европейские, корейские или японские марки. Логистика усложняется погодными условиями и предпраздничным ажиотажем, поэтому на то, чтобы успеть заказать машину до повышения утиля, у автолюбителей есть всего несколько недель, говорит владелица салона «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«Абсолютно все станет дороже. Так традиционно больше всего берут Toyota, хорошо берут Volkswagen. Есть до сих пор люди, которые очень интересуются большой немецкой тройкой, то есть Audi, Mercedes, BMW. Ходовые модели практически все успеем привезти, если заказывать их в октябре-ноябре, потому что они все есть у границы. А вот что неходовое, редкие какие-то варианты, это надо заказывать из Китая, и здесь сейчас уже такой пограничный момент — успеем, не успеем».

По данным «Автостата», после изменения методики расчета утильсбора в декабре 2025 года импорт мощных авто с пробегом сократился в восемь раз за первые четыре месяца. Ежегодная индексация утильсбора запланирована до 2030 года, поэтому тенденция к сокращению рынка дорогих иномарок продолжится, считает президент ГК Favorit Motors Владимир Попов:

«У определенных сегментов это не то, чтобы сильно работает. Как тащили машины параллельным импортом, так они и продолжают их тащить. В процентном отношении их доля будет порой превышать 35-40%. Я сейчас говорю о машинах дороже 9 млн руб. Российский потребитель за долгие годы был избалован европейским, японским, корейским автопромом. Сейчас мощный мотор становится, наверное, непозволительной роскошью. Нам стоит ожидать сокращения рынка премиальных машин после 1 января».

В ожидании роста ставок утильсбора растет и рынок автокредитов. В августе, по данным аналитической компании Frank RG, плюс 11% к июлю. А в денежном выражении это максимальный результат с октября 2025 года. На покупку машины автолюбители заняли у банков 183,7 млрд руб.

Юлия Савина